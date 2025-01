Rusia va majora substantial cantitatea de petrol si gaze exportate in Asia

Exporturile de petrol si gaze naturale din Rusia catre Asia vor creste de aproximativ zece ori in urmatorii 10-15 ani, a declarat presedintele rus Vladimir Putin jurnalistilor si cercetatorilor straini, conform unui articol publicat in Financial Times, relateaza Reuters. "In ceea ce priveste sectorul energetic, astazi doar 3% din exporturile noastre se indreapta catre statele asiatice. Dar in urmatorii 10-15 ani aceasta regiune va contabiliza aproximativ 30% din exporturile Rusiei de petrol si gaze naturale", a precizat Putin cu ocazia conferintei de presa. Declaratia lui Putin a identificat una din problemele majore ale sectorului energetic rus, si anume, dependenta de pietele de desfacere europene.

Retelele de conducte ale Rusiei, ce dateaza din era sovietica, sunt in mare parte indreptate spre vest din centrele de productie din vestul Siberiei si regiunea Volgai si productia de petrol este directionata, aproape in totalitate catre Europa sau catre porturi de la Marea Neagra, Marea Baltica sau regiunile arctice. Aceste rute de transport traditionale produc venituri destul de scazute si monopolul rusesc de gaze naturale Gazprom a fost confruntat cu probleme de stabilire a pretului in state precum Ucraina, Moldova si Georgia.

"Regiunea orientala este foarte importanta pentru Rusia. Asia trece printr-o perioada foarte fasta si noi ar trebui sa ne implicam si sa ocupam o pozitie meritorie", a continuat presedintele rus.

Singura exceptie a directiei de export o reprezinta calea ferata catre China, care pana acum nu a sustinut promisiunea de majorare a cererii energetice. In anul precedent exporturile pe acesta cale ferata erau preconizate a atinge cota de 200 de mii de barili pe zi, iar in anul acesta se preconiza o majorare pana la 300 de mii de barili pe zi. Dar pentru primul semestru al 2006, exporturile au atins doar 187 de mii de barili pe zi.

Sub conducerea lui Vladimir Putin, Rusia a dezvaluit noi planuri de a construi cai de export catre Asia - una pentru petrol si doua pentru gaze naturale - care ar putea contabiliza aproximativ 1,6 milioane de barili de petrol pe zi si 80 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an. Cantitatea ar reprezenta aproximativ o treime din cantitatea de petrol exportata momentan si aproape jumatate din exporturile de gaz.

Aceste exporturi catre Asia au inceput deja din insula Sakhalin unde companiile Royal Dutch/Shell si ExxonMobil administreaza proiecte specializate de export. Proiectul Sakhalin Energy al companiei Shell produce deja cantitati reduse de petrol, dar intentia principala este productia de gaze naturale lichefiate. Compania planuieste sa produca aproximativ 9,6 milioane de tone de gaz natural lichefiat pe an pentru urmatoarele decenii. Campul petrolier Sakhalin - 1 a inceput recent exportul de petrol, urmand o cale ascendenta a cresterii productiei pana la 250 de mii de barili pe zi, contribuind la nivelul record de productie de petrol atins in august de Rusia.

