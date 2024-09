Rusia va avea Bursa a petrolului

O Bursa a petrolului va fi deschisa in Rusia pana la finele anului in curs.Rusia este unul dintre liderii mondiali ai exportatorilor de petrol, faptul de a avea o Bursa proprie fiind perceput ca o necesitate de oficialii rusi, a declarat presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a mentionat ca tranzactiile petroliere vor fi facute in ruble.

Desi exporturile si Bursa vor merge in paralel, este mai usoara organizarea Bursei decat pregatirile pentru export, pentru ca au fost multi cumparatori interni iar acest fapt ar putea impulsiona procesul Bursei locale.

Rusia ar putea pregati si o Bursa a exporturilor de petrol pana la finele anului 2007, a mai adaugat Androsov. Volumul de petrol brut a crescut considerabil de la inceputul anului, conform serviciului de presa al Cailor Ferate ale Siberiei Orientale.

