Renault nu mai investeste in Avtovaz

Directorul general al Avtoframos (Renault Rusia), Christian Esteve, a declarat luni ca Renault vrea sa-si mentina participatia in cel mai mare constructor auto rus, Avtovaz, la nivelul actual de 25% si sa contribuie la restructurare, dar fara a investi bani, relateaza AFP.

Renault participa la negocierile privind restructurarea Avtovaz "cu vointa de a-si mentine participatia de 25%", a subliniat Esteve, la o intalnire cu presa la Paris. El a adaugat, insa, ca Renault "nu va participa cu bani cash la o majorare de capital".

Grupul auto francez este gata sa contribuie, in schimb, cu know-how si tehnologii, a precizat Esteve, indicand ca Renault va participa la modernizarea productiei constructorului auto rus, aflat in dificultate.

La jumatatea lunii octombrie, vicepresedintele Avtovaz responsabil de strategie, Grigori Hvorostianov, sustinea ca Renault va investi 240 milioane euro pentru productia de automobile, informatie care nu fusese dezmintita de compania franceza.

Potrivit lui Esteve, intentia Renault de a-si mentine participatia de 25% in Avtovaz este impartasita de statul rus si de ceilalti actionari. Directorul francez a afirmat ca "nu a avut vreodata sentimentul ca s-ar fi emis un ultimatum" de catre premierul rus Vladimir Putin, pe care il va intalni lunea viitoare.

Putin a cerut insistent grupului francez de a participa la salvarea Avtovaz. "Nu am preluat participatia de 25% din Avtovaz pentru a uita de ea in fata crizei", ci "pentru ca noi credem in piata rusa", a dat asigurari Esteve.

O noua runda de negocieri este prevazuta pentru 10 noiembrie, unul din proiectele discutate fiind implementarea unei noi platforme comune, care va putea fi folosita la automobilele Lada (marca principala a Avtovaz), Renault si Nissan. Avtovaz are in vedere si lansarea unui nou autoturism la pret redus. Renault a achizitionat in februarie 2008 un sfert din capitalul Avtovaz pentru 1 miliard de dolari.

