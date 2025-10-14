Piata muncii din UE va avea in deceniile urmatoare un deficit de 60 milioane lucratori

Uniunea Europeana va avea in deceniile urmatoare un deficit al manii de lucru de aproximativ 60 de milioane de persoane, desi numarul membri s-a majorat cu doi, dupa aderarea Romaniei si Bulgariei, a declarat seful companiei Manpower, David Arkless, potrivit Hispanic Business.

"In aceasta cifra sunt incluse si statele care au aderat de curand la Uniunea Europeana, Bulgaria si Romania", a declarat David Akless, seful companiei americane specializate in recrutare si resurse umane Manpower

Diminuarea fortei de munca reprezinta o ocazie foarte buna pentru companiile specializate in resurse umane, precum Manpower. Firma de recrutare sfatuieste guvernele europene sa readuca pe piata muncii persoanele in varsta, sa relaxeze legislatia muncii si sa majoreze numarul lucratorilor europeni care au norma redusa. Initiativele vor ameliora lipsa de mana de lucru din Europa, insa ca ele nu vor produce rezultate pozitive fara o reforma masiva a legislatiei europene privind imigratia, potrivit Manpower. Turcia si Egiptul dispun de mana de lucru, asta in cazul in care Europa va accepta cele doua tari

Demografia reprezinta una dintre cele mai discutate probleme de la Forumul Economic de la Davos. Populatia nu reprezinta mereu o garantie a succesului, insa este un factor important de determinare a performantelor natiunilor, a economiilor si a companiilor, iar demografia dezvaluie tendinte care, cel putin la suprafata, contrazic imaginea de prosperitate a unei natiuni.

Un astfel de caz este cel al Rusiei, care, sub conducerea presedintelui Vladimir Putin, a demarat un proces de revenire la statutul de mare putere mondiala prin exploatarea resurselor energetice. Insa, cu ocazia unui dineu de miercuri seara, demograful Nicholas Eberstadt a oferit informatii destul de ingrijoratoare. Rata mortalitatii din Rusia este catastrofala, iar rata nasterilor este extrem de scazuta. Nu este greu de estimat ca in viitorul destul de apropiat, populatia redusa a Rusiei va ameninta planurile imperiale ale Kremlinului.

Reteaua grupului Manpower specializata in resurse umane si oferirea de servicii temporare a ajutat, in 2005, peste cinci milioane de persoane din toata lumea sa isi gaseasca o slujba. Inregistrand venituri de peste 17 miliarde de dolari, Manpower este una dintre cele mai mari companii globale specializate in oferta de mana de lucru catre principalele corporatii din lume.

