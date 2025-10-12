Premierul ungar Viktor Orban respinge ideea adoptării monedei euro, susținând că Uniunea Europeană se „dezintegrează” și că Ungaria nu ar trebui să-și lege viitorul mai strâns de blocul comunitar. Declarațiile vin în contextul în care Budapesta se confruntă cu suspendarea fondurilor europene și cu presiuni economice interne, iar opoziția promite o apropiere de Bruxelles și de zona euro.

Ungaria, care depinde de blocul comunitar pentru cea mai mare parte a comerţului, care, totodată, şi-a modernizat economia cu fonduri europene în valoare de miliarde de euro, de când a aderat acum două decenii, nu îndeplineşte în prezent condiţiile pentru adoptarea monedei euro, arată Digi 24.ro, care citează Reuters.

Spre deosebire de Danemarca, Ungaria nu beneficiază de opţiunea legală de a nu adera la zona euro.

Cum motivează premierul maghiar

Orban a devenit un critic din ce în ce mai vocal al UE, care a suspendat miliarde de euro din fondurile destinate Ungariei din cauza reformelor liderului naţionalist privind statul de drept.

„Ungaria nu ar trebui să-şi lege soarta mai strâns de Uniunea Europeană, iar adoptarea monedei euro ar fi cea mai strânsă legătură posibilă", a spus Orban.

Comentariile lui Orban contrastează cu agenda politică a rivalului său din opoziţie, Peter Magyar, care face campanie cu promisiunea că va debloca fondurile europene îngheţate şi că va aduce una dintre cele mai sărace economii ale UE mai aproape de adoptarea monedei euro.

În Ungaria, vor avea loc alegeri parlamentare în primăvara anului 2026. Data nu a fost încă stabilită.

...citeste mai departe despre "Viktor Orban refuză ca Ungaria să treacă la moneda euro. "Ar fi cea mai strânsă legătură posibilă"" pe Ziare.com

Ads