Încă o companie românească profitabilă, preluată de un gigant din Ungaria. Motivele pentru care Viktor Orban investește masiv în țara noastră

Statul maghiar continuă investițiile, respectiv achizițiile de active foarte profitabile, în România. Cel mai recent succes bifat de Ungaria vizează o afacere din domeniul construcțiilor.

Una dintre cele mai mari companii din Ungaria, deținută de un apropiat al premierului Viktor Orbán, a cumpărat o firmă din Brașov. Tranzacția face parte din strategia Ungariei de extindere a afacerilor în state vecine, în vederea accesului mai facil la fondurile europene.

Compania ungară Duna Aszfalt a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al firmei românești Euro Strada, cu sediul în Brașov, specializată în construcția de drumuri și poduri, a anunțat Profit.ro. Mai exact, Duna Aszfalt a preluat 75% din acțiuni de la proprietara Angela Țibre, iar restul de 25% a fost cedat unei alte firme maghiare, Minerva Bizalmi, în relație de acționariat cu Duna.

În 2024, compania românească a înregistrat afaceri de 280 de milioane de lei (55 de milioane de euro) și un profit de 56,6 milioane de lei (11,15 milioane de euro). Euro Strada are peste 100 de angajați în prezent.

Duna Aszfalt este una dintre cele mai mari întreprinderi de construcții central-europene, aflate în posesia lui László Szijj, al cărui avion privat e folosit constant de premierul Viktor Orbán. Afaceristul deține și un yacht pe care au fost surprinși de presă mai mulți lideri ai Fidesz, printre care și ministrul de Externe, Péter Szijjártó.

Motivele pentru care Ungaria cumpără active în România

Anul trecut, în presa din Ungaria au apărut informații potrivit cărora entități controlate de Guvernul Ungariei, respectiv afaceriști apropiați partidului de guvernare, încearcă să facă achiziții în afara țării pentru a putea participa la contracte din fonduri UE. Companiile maghiare vânează firme de construcții sau din energie din statele învecinate pentru că statul controlat de către Viktor Orbán are mare parte din fondurile europene blocate.

Duna Aszfalt a cumpărat anul trecut una dintre cele mai mari firme poloneze de construcții de drumuri, Mota-Engil Central Europe (MECE). Totodată, șeful firmei maghiare a anunțat că grupul său caută posibile noi ținte de achiziții în Cehia, o altă țară cu șantiere în plină expansiune, finanțate tot din fonduri europene.

De asemenea, de curând, o companie din Ungaria a parafat contractul pentru exploatarea unei mine de sare, în Cluj. Compania maghiară Diana Exploatări Miniere SRL, deținută de Salt-Veres Zrt., a câștigat concesiunea în 2024. Sarea din acest loc este considerată a avea o puritate extrem de ridicată, iar zăcământul ar putea fi exploatat timp de sute de ani de-acum încolo. În acest context, într-un interviu pentru ziare.com, economistul Mircea Coșea a lansat un avertisment. ”Capitalul rusesc este prezent în Europa sub diverse drapele naționale, dar în special sub cel maghiar”, a spus acesta.

