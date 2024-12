Victor Ponta: Investim in energia regenerabila, dar negociem subventiile

Guvernul va mentine programul de sprijin al investitiilor in energia regenerabila, dar subventiile pe care statul roman le mai acorda, in conditiile in care multe state europene nu mai acorda astfel de ajutoare, trebuie rediscutate, a declarat premierul Victor Ponta.

"Este vorba de modul in care statul subventioneaza investitiile in energia regenerabila. Acolo vreau sa pastram un program de sprijin al investitiilor in energia regenerabila, insa subventiile pe care statul roman le mai acorda - multe state europene nu o mai fac - trebuie rediscutate, pentru ca acelea sunt cele care duc la scumpiri la energie", a spus Ponta la RTV.

Numarul de certificate verzi pentru energia produsa in centrale fotovoltaice va fi cu siguranta redus in 2014, dar o decizie pripita a Guvernului ar lasa impresia de "neseriozitate", a declarat, miercuri, Zoltan Nagy-Bege, membru al Consiliului de reglementare din ANRE.

Guvernul sprijina productia de energie regenerabila prin sistemul de certificate verzi. Companiile care produc energie alternativa primesc gratuit de la stat certificate verzi, al caror numar variaza in functie de tehnologie.

Certificatele verzi se acorda pentru cantitatea de energie produsa. Legislatia obliga furnizorii sa cumpere aceste certificate de la producatori. Costul achizitiei acestor certificate se reflecta in facturile finale la consumatori, astfel ca pretul electricitatii a crescut si continua sa creasca. Pe de alta parte, costul tehnologiilor pentru productia energiei alternative a scazut.

Presedintele Asociatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), Silvia Vlasceanu, a anuntat ca energia regenerabila produsa peste tinta stabilita prin lege nu va mai beneficia de schema de prijin prin certificate verzi.

In Romania functioneaza centrale eoliene de 1.600 MW, unitati fotovoltaice de 71 MW, centrale pe biomasa de 44 MW si microhidrocentrale, cu puteri sub 10 MW, de 453 MW. Totodata, sunt in teste centrale eoliene de 700 MW, microhidrocentrale de 2 MW si unitati pe biomasa de 1 MW.

