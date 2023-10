Victor Căpitanu, co-fondator One United Properties, la Quarterly Report: ”Valoarea proprietăților din București se va dubla în 7 ani”

Victor Căpitanu, co-fondator One United Properties, la evenimentul Quarterly Report FOTO Ziare.com

Victor Căpitanu, co-fondator One United Properties, a participat la conferința Quarterly Report - evenimentul #1 pentru companii la BVB din 4 octombrie. A abordat teme precum dinamica sectorului imobiliar și rezultatele companiei după primul semestru din 2023, dar a dezvăluit și în ce investește banii.

Mai mult, a răspuns la trei întrebări cheie privind prețurile cu care se vând apartamentele ONE, dar a făcut și predicții privind piața imobiliară din București în următorii 7 ani.

One United Properties își propune explicit să crească de 4 ori în următorii 10 ani. Cum ar trebui să arate piața imobiliară, inflația și dobânzile pentru a atinge acest obiectiv?

Victor Căpitanu: Noi acum creștem valoarea intrinsecă a business-ului, undeva între 15 și 18% pe an. Dacă se menține acest ritm de creștere, adică minim 15%, pe care noi îl considerăm un target realist conservator, atunci în 5 ani o să reușim să dublăm valoarea companiei și în următorii și în următorii 10 ani o să reușim să creștem valoarea companiei de 4 ori. Deci doar menținând ritmul actual de creștere de 15% pe an, putem să ajungem relaxat la acest obiectiv în 10 ani. Una din fricile mele cele mai mari e să nu livrez ceea ce zic.

În proiectele rezidențiale vindeți deja la prețuri ceva mai accesibile. Cât de mult vă propuneți să coborâți prețurile, astfel încât ONE să rămână un brand aspirațional?

Victor Căpitanu: Noi avem cam 80% din apartamente pe care le vindem cu undeva între 100.000 și 200.000 de euro. Dacă te uiți istoric, acum 10 ani, 80% dintre apartamente le vindeam între 100.000 și 300.000. Deci cumva am redus acest prag și în loc să avem majoritatea apartamentelor între 100.000 și 300.000, acum sunt cam între 100.000 și 200.000. Cam acesta este nivelul minim, nu o să coborâm mai jos de atât, dar și la acest nivel avem un apartament de calitate, cu toate facilitățile, locații excepționale, lac, comunitate, adică un apartament foarte bun. Noi mergem pe modelul Mercedes Benz, care face și S Class, dar vinde și C Class și A Class și sunt mașini foarte bune. La fel vrem să facem și noi, avem S Class să zicem unde suntem astăzi (n.r. - One Tower), dar facem și produse mai accesibile, produse de calitate în care oamenii își doresc să trăiască.

Ads

Bucureștiul este printre cele mai accesibile capitale europene din perspectiva prețurilor imobiliare raportate la veniturile disponibile. Înseamnă că prețurile vor crește și mai mult?

Victor Căpitanu: Este de departe cea mai accesibilă capitală din Europa și e și foarte bine să trăiești aici. De asta e și plăcut, costul vieții este jos și pentru că proprietățile sunt foarte jos. Acum, ca potențial de creștere, eu văd să se dubleze valoarea proprietăților din București în următorii 7 ani, acesta este scenariul meu realist.

Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, marca Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc miercuri, 4 octombrie, a fost peste așteptări, fiind vândute toate biletele disponibile. Peste 100 de persoane au participat fizic la conferința ținută la One Tower, iar aproximativ 130.000 de oameni au urmărit online.

...citeste mai departe despre "Victor Căpitanu, co-fondator One United Properties, la Quarterly Report: ”Valoarea proprietăților din București se va dubla în 7 ani”" pe Ziare.com

Ads