Victor Căpitanu (ONE) la Quarterly Report: ”Trebuie să investim semnificativ, cât mai rapid, în acest sub-sector. E o oportunitate foarte mare de creștere”

Victor Căpitanu, CEO One United Properties, a participat la cea de-a cincea ediție a Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizată de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille, care a avut loc marți, 10 septembrie, la ONE Tower.

Victor Căpitanu a discutat pe scena conferinței despre un nou segment, și anume premium accesibil, despre majorarea de capital, dar și despre obiectivele companiei în următorii ani.

CEO-ul One United Properties a punctat că, deși acțiunile companiei au înregistrat o scădere în anul 2024, cauza probabilă este majorarea de capital. Cu toate acestea, ONE are o oportunitate foarte mare de creștere la orizont, Victor Căpitanu susținând că este ”o ocazie care nu trebuie ratată”.

Mihai: Acțiunile voastre sunt -15% în 2024 deși aveți foarte multe proiecte, aveți niște tranziții strategice către segmentul premium accesibil, ați anunțat o mulțime de lucruri pentru viitor. Cum ți se pare acest contrast, dacă te-ai așteptat la o asemenea evoluție și care este mesajul pentru miile de acționari pe care îi aveți la ONE?

”Probabil că prețul acțiunii a mers în această direcție din cauza efortului nostru de a ridica mai mult capital pentru companie. Vedem acum în fața noastră o oportunitate foarte mare de creștere, investind în principal în dezvoltări cu apartamente premium accesibile. Credem că nu trebuie ratată această ocazie, trebuie să investim semnificativ cât mai rapid în acest sub-sector. Într-adevăr, luând această decizie, care pe termen mediu și lung va fi excepțională pentru companie, pe termen scurt practic iei banii de la investitori și în loc să fie disponibili pentru a tranzacționa acțiunea pe piață, banii respectivi vin în companie. La fel am pățit și în august 2022 când am mai făcut o creștere de capital, prețul acțiunii a fost afectat pentru că toți oamenii care au vrut să cumpere acțiunea, în loc să o cumpere din piață. Acum, se pare că suntem chiar foarte bine capitalizați, cu această creștere vom fi ridicat 175 de milioane de euro de când ne-am listat la bursă, în 3 ani. Din ce vedem acum privind fluxul financiar al companiei, cred că nu o să mai fie nevoie să facem creșteri de capital și sperăm să avem rezultate mult mai bune și privind prețul acțiunii și nu doar performanța intrinsecă. Noi ne uităm cu prioritate la performanța intrinsecă, ne uităm cât profit facem și cât creștem equity-ul companiei. Pe termen lung, sigur prețul de piață va reflecta această performanță”, a declarat Victor Căpitanu pe scena Quarterly Report.

Referitor la majorarea de capital, au existat două motive ce au stat la baza acestei decizii.

”Noi am vrut să facem această creștere de capital ca un beneficiu pentru acționarii existenți cu prioritate pentru că mulți au vrut să își mărească expunerea pe companie. Creșterea expunerii e cu doar 10%, deci practic noi am rugat toți acționarii să-și mărească expunerea cu 10% pe companie, în ideea că această investiție va produce profit semnificativ pe perioada următoare. Eu și Andrei (n.r. - Andrei Diaconescu, co-fondator ONE United Properties) avem cam 51% din companie, deci vom participa cu jumătate din sumă, cu 35 de milioane de euro, mai sunt câțiva acționari semnificativi care au confirmat de asemenea participarea, dar în principiu cam toată suma va fi subscrisă, fiind făcută la valoarea nominală. Acesta este al doilea motiv pentru care am făcut la valoarea nominală, să ne asigurăm că ridicăm toată suma. Deci acestea sunt cele două motive: primul, să fie un avantaj pentru acționarii deja existenți și al doilea, să ne asigurăm că ridicăm toți banii, pentru că la valoare nominală nimeni nu vrea să rateze așa ceva.

Premium accesibil - apartamente de calitate la prețuri accesibile

Victor Căpitanu a detaliat ce înseamnă acest nou segment exploatat de ONE, premium accesibil. Este vorba despre apartamente calitative, accesibile pentru persoanele cu venituri medii, prețul de vânzare fiind cuprins între 1.300 și 1.500 de euro pe metru pătrat.

”Acest premium accesibil înseamnă apartamente pentru venituri medii, pe care vrem să le vindem cu 1.300 - 1.500 de euro pe metru. Apartamente calitative, care să concureze cu absolut orice produs există pe piață azi. În București, acum se tranzacționează cam 45.000 de apartamente pe an. Noi, anul trecut, am vândut puțin sub 1.000, doar pe segmentul de sus al pieței. Cred că avem o oportunitate mare să creștem cota de piață intrând în restul de 44.000 de apartamente care se vând. Cererea e foarte puternică, oferta nu e nici pe departe pe măsură. Ne-am uitat și la ce s-a întâmplat în alte țări. Am văzut că în Polonia extinderea pe acest segment a adus mare succes dezvoltatorilor care au făcut-o și credem că va avea succes și la noi. Ne vom concentra cu prioritate pe București.

Noi, dacă nu facem o marjă de profit de minim 35%, nu o să investim banii. Fie că este premium accesibil, fie că e super exclusivist, fie că e clădire de birouri, fie că e comercial, urmărim o marjă de 35% per dezvoltare și un return on equity pentru dezvoltările noi de minim 30% pe an. Dacă nu obținem aceste cifre, măcar la nivel de estimare, nu intrăm în dezvoltarea respectivă. Acesta e criteriul de intrat în investiții noi. În plus, cred că un avantaj la dezvoltările premium accesibil este că timpul de livrare e estimat să fie mai scurt pentru că produsul va avea o complexitate mai mică și o scalabilitate mai mare. Deci, per total, profitabilitatea nu are cum să scadă, eventual ar putea să crească, dar rămâne de văzut pe rezultate”, a explicat Victor Căpitanu la Quarterly Report, evenimentul #1 pentru companii la BVB, organizat de Ziare.com, alături de partenerul principal TradeVille.

Obiectivele ONE pe termen scurt și lung

În cadrul conferinței, CEO-ul companiei a dezvăluit de asemenea care sunt obiectivele ONE atât pe termen scurt, cât și pe termen lung: ”În ultimii 5 ani am crescut toți indicatorii relevanți ai companiei cu peste 35% rată de creștere compusă. Acum, noi pentru următorii 5-10 ani, fiindcă avem un obiectiv pe termen mai scurt și unul pe termen mai lung, ne-am propus o creștere mult mai rezonabilă, 18% pe următorii 5 ani compus, și 15% compus pe următorii 10 ani. Noi credem că vom atinge aceste obiective, de asta le-am și făcut publice. Dacă valoarea companiei crește intrinsec de 4 ori, fără dubiu că și valoarea de piață va reflecta această creștere”.

(Momentul integral ONE United Properties poate fi urmărit între 48:00 și 1:06:30)

Proiectul de suflet al lui Victor Căpitanu

Victor Căpitanu a acordat de asemenea un scurt interviu Ziare.com, unde a vorbit și despre proiectul său de suflet, One Gallery, fosta Hală Ford.

Ziare.com: Aveți o majorare de capital importantă în derulare, în care dumneavoastră și Andrei Diaconescu, ca și co-fondatori, participați în mod direct. Care sunt avantajele investitorilor retail de a participa la rândul lor?

Victor Căpitanu: Avem o creștere de capital de 350 de milioane de lei pe care urmărim s-o închidem în luna septembrie. Această creștere de capital este făcută la valoare nominală, deci este făcută special pentru acționarii existenți ai companiei. Eu și Andrei o să participăm cu aproximativ jumătate din această sumă, cam 175 de milioane de lei și ceilalți investitori proporțional cu ponderea lor. Este o creștere de capital interesantă pentru toți investitorii pentru că este făcută la valoare nominală, deci este foarte avantajoasă pentru ei, iar ca și sumă, noi am propus tuturor investitorilor să își mărească expunerea cu 10%.

Ziare.com: Să ne așteptăm, în perioada următoare, la intrarea în acționariatul ONE a unui fond de investiții important din afară?

Victor Căpitanu: Noi avem deja în acționariatul ONE câteva fonduri foarte importante de investiții, inclusiv fonduri de indici din Europa și din Statele Unite, dar bineînțeles că ne așteptăm ca și pe viitor să mai intre alte fonduri importante în acționariat și noi facem un efort continuu de a promova compania, precum și țara, peste tot în lume, ca să aducem cât mai mulți investitori și fonduri în România.

Ziare.com: În 2024, One United Properties înseamnă rezidențial de lux, premium accesibil, office, comercial dar și renovarea unor clădiri istorice din București. Care este proiectul pe care vă concentrați cel mai intens acum și, mai ales, care este proiectul de suflet al lui Victor Căpitanu?

Victor Căpitanu: Noi avem acum 12 șantiere în construcție cu valoare brută de dezvoltare de 1,3 miliarde de euro. Din aceste 12 șantiere, favoritul meu este Hala Ford, redenumit în One Gallery, este prima fabrică Ford construită în Europa Centrală și de Est acum aproape 100 de ani și pe care o renovăm și este cea mai mare investiție privată într-o clădire protejată din România. Această dezvoltare va avea un impact semnificativ, sperăm, asupra bucureștenilor și asupra orașului, pentru că în afară de zona de restaurante, de marketuri, de birouri, vom avea și un mic muzeu Ford, în care vom expune o mașină construită în fabrică acum 100 de ani, și vom avea și un spațiu multi funcțional de evenimente, tip teatru, în care se vor ține multiple activități artistice, care cred că o să fie foarte interesante pentru comunitate. One Gallery e, de departe, preferatul meu.

