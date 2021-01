Vrei sa iti sculptezi corpul pe stepper? Iata cateva recomandari!

Cele mai multe persoane sunt obisnuite cu urcarea treptelor, singura diferenta fiind ca treptele nu se vor sfarsi decat la finalul antrenamentului pe care il desfasori. Cu toate ca exista o tehnica anume care te va ajuta sa exersezi in mod eficient, majoritatea persoanelor pot incepe antrenamentele pe stepper fara o pregatire speciala in prealabil.Singurele dificultati pe care le vei intalni pe parcursul sesiunilor sportive vor fi viteza de pasire, intensitatea exercitiilor si durata antrenamentului. Iata cateva recomandari care te vor ajuta sa exersezi in mod eficient!- Atunci cand incepi antrenamentele pe un astfel de aparat fitness, probabil vei observa ca picioarele tale isi vor pierde puterea in doar cateva minute. Cheia antrenamentelor eficiente este ritmul pe care il alegi. Daca incepi "in forta" fiecare sesiune de exercitii, iti va fi foarte greu sa mentii un ritm bun pe parcursul intregului antrenament. Astfel, cel mai bine este sa incepi intr-un ritm confortabil si sa mentii acest ritm pana cand simti ca intreg corpul tau poate sa treaca la "nivelul urmator".- Dupa ce ai inceput sa te obisnuiesti cu aparatul, tehnica si intensitatea diferitelor exercitii, poti incepe antrenamente care sa cuprinda exercitii variate. Daca vrei rezultate deosebite, trebuie sa te feresti de monotonie si de sesiunile care nu te scot din "zona de confort". Schimbarile cat mai dese aduse rutinei sportive te vor ajuta sa te concentrezi mai bine, sa eviti plictiseala si sa te bucuri de progres cu fiecare sesiune de exercitii pe stepper.- Mentine permanent contactul intregii talpi cu suprafata aparatului si incearca sa tii spatele drept - postura corecta te va ajuta sa eviti accidentarile si sa dezvolti corect musculatura, detaliu valabil in cazul oricarui aparat fitness pe care il folosesti.- Daca folosesti un model cu cadru fix, incearca sa te sprijini cat mai putin pe cadru. Aceasta te va ajuta sa implici musculatura in exercitii si sa arzi mult mai multe calorii pe parcursul aceleiasi rutine sportive.- Limitarea folosirii cadrului fix iti va permite sa implici si musculatura trunchiului in antrenamentele pe care le desfasori, intrucat va trebui sa mentii postura corecta pe durata intregului antrenament. Astfel, vei reusi sa tonifiezi muschii din zona lombara si cei abdominali.- Stepperul este un aparat deosebit de eficient in tonifierea partii inferioare a corpului, intrucat miscarile pe care le implica fiecare antrenament vor "lucra" musculatura gambelor, a coapselor si a posteriorului.- Exercitiile au un impact foarte mic asupra articulatiilor, astfel incat nu vei induce socuri si microsocuri in glezne, genunchi si solduri la fiecare pas (ca in cazul alergarii). In plus, antrenamentele cardio te vor ajuta sa iti imbunatatesti rezistenta la efort sustinut.- In cazul in care te antrenezi cu regularitate, vei observa o imbunatatire constanta a echilibrului si controlului musculaturii picioarelor.- Daca vrei sa progresezi, stepperul iti ofera posibilitatea de a creste intensitatea antrenamentelor prin cresterea rezistentei la "urcare".- Atunci cand vrei sa te antrenezi in confortul propriei locuinte, trebuie sa stii ca ai la dispozitie o intreaga categorie de steppere pentru acasa. Aceste modele sunt de dimensiuni reduse, astfel incat le vei putea folosi in orice incapere si le vei putea depozita sub pat sau in orice debara.