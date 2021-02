Vergeturile: de ce apar si cum scapi de ele

In timpul sarcinii, mai ales in trimestrul al treilea.

Crestere sau scadere rapida in greutate

Crestere rapida a masei musculare

Dezvoltarea rapida in timpul pubertatii

in boala Cushing

in sindromul Marfan

in cazul aplicarii topice prelungite a corticosteroizilor

in urma unei augmentari mamare (marire a sanilor)

in cazul utilizarii steroizilor anabolici

Mentine-ti pielea hidratata: O piele deshidratata este mai uscata si mai putin elastica. Hidratarea pielii se realizeaza atat de la exterior, cat si din interior. Cu alte cuvinte, trebuie sa aplici creme hidratante sau uleiuri de corp zilnic, dupa dus, dar si sa bei suficienta apa. Bea 6-8 pahare de apa zilnic!

Mananca sanatos: Alimentatia variata si echilibrata asigura nevoile nutritive ale pielii, dar si o hidratare optima. Apa se gaseste si in alimente, in special in lactate, fructe si legume proaspete, supe si ciorbe. Include alimente din toate grupele alimentare, alege cereale integrale in locul celor rafinate si opteaza mai des pentru peste, decat pentru carne. Nu uita de uleiurile extravirgine, de semintele si de fructele oleaginoase.

Mentine o greutate optima: Evita fluctuatiile exagerate ale greutatii corporale. Fa sport si mananca sanatos, pentru a evita cresterea excesiva in greutate.

Vergeturile apar din cauza intinderii excesive a pielii intr-un timp scurt, in conditiile in care pielea are o elasticitate scazuta si o hidratare deficitara. Intensitatea si dimensiunile acestor semne pe piele sunt influentate de diferiti factori, cum ar fi statusul hormonal, genetica si intensitatea stresului aplicat asupra pielii.Principalele situatii in care vergeturile pot aparea sunt:Pe de alta parte, exista si alte situatii in care pot aparea vergeturile, cum ar fi:Vergeturile apar mai frecvent la femei.Vergeturile au aparut deoarece tesuturile pielii s-au rupt. Prin urmare, acestea sunt cicatrici permanente. Singurele tratamente cu rezultate satisfacatoare sunt procedurile estetice: microneedling, peeling, microdermabraziune si tratament cu laser.Microneedling-ul, microdermabraziunea si peeling-ul sunt tehnici de vatamare usoara pielii, pentru a stimula vindecarea si regenerarea pielii. Practic, acestea vizeaza indepartarea straturilor superficiale ale pielii, ceea ce initiaza procesele de vindecare. Acestea sunt mai eficiente in cazul vergeturilor rosii, noi aparute.Tratamentul cu laser este singurul tratament eficient in cazul vergeturilor albe. Acesta actioneaza in profunzimea pielii si stimuleaza productia de colagen.Vergeturile pot fi tratate si cu ajutorul unor creme. Acestea ar trebui incluse in rutina de ingrijire a proaspetelor mamici, printre produsele de ingrijire a corpului dupa sarcina . Cremele cu retinoizi, in special tretinoinul si retinolul, dar si cele cu acid hialuronic sunt singurele creme cu efecte demonstrate clinic. Cremele pentru vergeturi pot doar sa amelioreze aspectul vergeturilor si au rezultate optime numai in cazul vergeturilor noi aparute, rosii. In cazul vergeturilor albe, rezultatele sunt putin vizibile. De aceea, vergeturile vechi pot fi tratate doar cu laser.Remediile naturiste nu au rezultate clinice dovedit.Dermatologul te va ajuta sa alegi cel mai bun tratament in functie de tipul vergeturilor, dimensiuni si particularitatile pielii tale.Aparitia vergeturilor poate fi prevenita prin adoptarea unor obiceiuri simple:Asadar, vergeturile sunt cicatrici ale pielii dificil de tratat. Cu toate acestea, ele pot fi prevenite printr-un stil de viata sanatos si printr-o ingrijire optima a pielii.