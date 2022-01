Varianta Omicron - Ce este și cum te poți proteja?

Sărbătorile au trecut, iar specialiștii ne avertizează că în curând va începe un nou val al Pandemiei de Covid-19, val cauzat de apariția și dezvoltarea variantei Omicron. Tot aceștia spun că Omicron are simptome similare cu cele ale variantei Delta, însă rata de răspândire este mult mai mare decât în cazul acesteia. Conform Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, cazurile de infectare cu această variantă reprezintă 73% din totalul de noi cazuri apărute în ultima perioadă. Cu siguranță ne amintim cu toții de scenele teribile prezente în spitale din cauza infectării cu varianta Delta, în urma căreia mulți și-au pierdut viața. Pentru a încerca să ameliorăm situația, dar și pentru a nu trece din nou prin aceleași momente grele, este important să rămânem informați cu privire la varianta Omicron. Astfel, specialiștii MediHelp, au centralizat câteva sfaturi, alături de un scurt istoric, care te pot ajuta să fii informat și să te protejezi în perioada care va urma.

Sărbătorile au trecut, iar specialiștii ne avertizează că în curând va începe un nou val al Pandemiei de Covid-19, val cauzat de apariția și dezvoltarea variantei Omicron. Tot aceștia spun că Omicron are simptome similare cu cele ale variantei Delta, însă rata de răspândire este mult mai mare decât în cazul acesteia. Conform Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, cazurile de infectare cu această variantă reprezintă 73% din totalul de noi cazuri apărute în ultima perioadă. Cu siguranță ne amintim cu toții de scenele teribile prezente în spitale din cauza infectării cu varianta Delta, în urma căreia mulți și-au pierdut viața. Pentru a încerca să ameliorăm situația, dar și pentru a nu trece din nou prin aceleași momente grele, este important să rămânem informați cu privire la varianta Omicron. Astfel, specialiștii MediHelp, au centralizat câteva sfaturi, alături de un scurt istoric, care te pot ajuta să fii informat și să te protejezi în perioada care va urma.

Ce este varianta Omicron?

Omicron este una dintre variantele virusului Covid-19, descoperită de OMS, pe baza dovezilor că are mai multe mutații care pot afecta modul în care aceasta se comportă atunci când intră în contact cu indivizii. A fost descoperită prima dată în Africa de Sud, însă în scurt timp a ajuns să fie prezentă la nivel mondial. Așa cum am evidențiat și mai sus, are o rată de transmitere mult mai mare, iar simptomele sunt asemănătoare cu cele ale variantei Delta. Totuși, există încă destule incertitudini referitoare la aceasta, care sperăm să fie clarificate prin cercetările în curs de desfășurare, privitoare la severitate sau riscul de reinfectare.

Vaccinează-te

Cea mai sigură și eficientă măsură de preveniție și protectie împotriva variantei Omicron rămâne vaccinul anti-Covid-19. Organizația Mondială a Sănătății confirmă faptul că până acum, vaccinurile disponibile oferă o protecție semnificativă împotriva formelor severe, dar și a decesului cauzat de acestea. Partea cea mai bună este faptul că, toate vaccinurile aprobate au capacitatea de a te proteja împotriva tuturor variantelor Covid-19, iar acest lucru este vital, mai ales cu varianta Delta încă activă și răspândită la nivel mondial. Desigur, pentru a beneficia de un grad de protecție cât mai ridicat este important să faci schema completă a vaccinului pentru care ai optat. Atât cei de la Pfizer, cât și cei de la Moderna au anunțat că doza de rapel protejează împotriva noilor variante, așa cum primele doze au avut o eficacitate sporită față de variantele inițiale. În România, pentru moment, vaccinarea este gratuită, însă nu știm ce ne va aștepta în viitor, de aceea, pentru a fi complet liniștit, sfatul nostru este să ai în vedere o asigurare medicală privată, în care sunt incluse și vaccinările.

Testează-te

O altă formă de prevenție, importantă mai ales pentru cei din jur, este testarea. Acum testarea poate fi făcută atât în centrele acreditate, cât și individual, acasă. Diferența dintre acestea două este reprezentată de marja lor de eroare, care poate fi mai mare în cazul unui test rapid realizat acasă, decât în cazul unui test PCR realizat în laborator. Totuși, avantajul testului rapid este că poate fi făcut oricând și de către oricine, fiind totodată, mai puțin costisitor. Indiferent de modalitatea aleasă, este important să te testezi atunci când observi simptome asociate acestui virus. Printre cele mai frecvente simptome se numără febră, tuse, pierderea gustului și a mirosului, dureri de gât sau dureri de cap. Dacă rezultatul testului este pozitiv va trebui să te izolezi imediat la domiciliu și să notifici telefonic situația medicului de familie. Realizând acești pași vei evita să pui în pericol persoanele dragi, dar și pe restul persoanelor din jurul tău.

Asigură-te că deții o asigurare de sănătate privată

O asigurare de sănătate privată nu îți poate oferi imunitate în fața bolilor, însă te poate ajuta să treci mai ușor peste acestea. Majoritatea planurilor de asigurare medicală privată au incluse servicii precum spitalizare, tratament ambulatoriu sau controale preventive, servicii care ar fi destul de costisitoare atunci când nu ești asigurat. Deci, nu va mai trebui să îți faci griji cu privire la costuri, ba mai mult, vei putea beneficia de tratament mult mai rapid și eficient decât dacă ai apela la serviciile sistemului de stat.

Odată cu extinderea acestei noi variante, dar și menținerea celei anterioare, valul cinci al pandemiei de Covid-19 se anunță a fi mai aproape decât ne imaginăm. Nimeni nu poate controla această evoluție, însă ce poți face este să rămâi informat, dar și să te protejezi atât pe tine, cât și pe cei din jur. Ia în considerare sfaturile oferite și înarmează-te cu mult curaj și răbdare. De asemenea, nu uita de măsurile de preveniție clasice precum purtarea măștii, distanțarea socială, dezinfectarea periodică a suprafețelor și nu numai. Astfel, vom putea depăși perioada care urmează fără griji.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.