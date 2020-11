Un nou centru de testare pentru virusul COVID-19, de tip drive-thru, s-a deschis in zona de Nord a capitalei

Centrul apartinand clinicii REVIVE Health se afla pe Strada Erou Iancu Nicolae 103 B vizavi de centrul comercial JolieVille. Testarea are loc in conditii de siguranta si comoditate, direct din automobilul personal.Punctul de recoltare din Strada Erou Iancu Nicolae 103 B functioneaza in sistem drive-thru insa Revive Health ofera si servicii de recoltare a exsudatelor pentru testul RT-PCR, pe baza de programare, atat la domiciliu cat si la sediul companiilor.Noul punct de testare ofera posibilitatea efectuarii atat a testului pentru detectarea virusului SARS-CoV-2 (Covid-19) cat si a testelor pentru detectare gripei sezoniera (Influenza) de tip A/B.Rezultatul testelor este primit in limba romana si in limba engleza pe email, in urma unei notificari sms, insa este disponibil si online, pe site-ul Revive Health in 24h din momentul recoltarii probelor.Noul centru de testare vine in sprijinul necesitarii acute de testare la nivel national si al suprasolicitarii centrelor de testare pentru SARS-CoV-2 (Covid-19) deja existente.Totodata sarbatorile de iarna vor creste numarul solicitarilor de testare deoarece populatia va dori sa se intalneasca cu rudele si prietenii in conditii de siguranta si vor solicita teste de detectare a virusului SARS-CoV-2 (Covid-19) pentru a putea petrece sarbatorile de iarna, linistiti, in familie. Aceasta fiind cu precadere un eveniment personal in care generatiile se intalnesc, iar cei tineri iau contact cu persoanele in varsta aflate in principala categorie de risc., a declarat Mihai Scarlat, Dir. Marketing & Comunicare al companiei REVIVE Health.Testele efectuate sunt de inalta precizie fiind realizate cu aparatura de tip RT-PCR si lucrate la un laborator acreditat de catre Ministerul Sanatatii, astfel sunt valabile si pentru calatorii si vize vamale pentru tarile care impun prezentarea unui test de detectare a virusului SARS-CoV-2 (Covid-19) negativ la intrarea in tara.Programul punctului de recoltare este zilnic, de luni pana duminica, intre orele 08:00 - 22:00.Pentru rezultate si detalii puteti accesa site-ul companiei www.revivehealth.ro