Tu stii sa ai grija de periuta ta de dinti?

Oricat de calitativa ar fi o periuta de dinti, aceasta se uzeaza in timp si nu mai are efectele dorite, iar dintii tai pot sa aiba de suferit din aceasta cauza. Pentru a evita deteriorarea periutei de dinti singura solutie este sa o inlocuiesti la intervale regulate. Pentru rezultate cat mai bune schimba periuta de dinti la fiecare 3 luni . Vei observa ca daca nu faci acest lucru periuta de dinti nu va mai fi la fel de utila, iar igiena ta orala va avea de suferit.Alegerea periutei de dinti nu se face la intamplare. Este recomandat ca, daca nu iti cunosti tipul de dantura, sa intrebi medicul stomatolog. Acesta iti va putea spune daca ai nevoie de o periuta de dinti cu peri moi, medii sau tari. Nu incerca sa ghicesti si sa utilizezi prea mult timp o periuta de dinti care nu este potrivita pentru nevoile tale deoarece poti sa cauzezi probleme gingivale care nu sunt deloc placute si care necesita tratament indelungat.Este important sa cureti periuta de dinti dupa fiecare folosire deoarece aceasta este extrem de expusa bacteriilor. Dupa ce te-ai spalat pe dinti trebuie sa speli periuta foarte bine pentru a nu ramane pasta de dinti sau alte resturi. Apoi este indicat sa o lasi sa se usuce intr-un recipient in pozitie verticala si in niciun caz intr-un suport inchis. Umezeala favorizeaza aparitia bacteriilor. Pastreaza periuta de dinti separat de cele ale celorlalti membri din familie. In acest mod eviti transmiterea bacteriilor de pe o periuta pe alta si, in plus, te asiguri ca periutele nu se confunda. In acest sens este recomandat ca toate persoanele care locuiesc in casa sa aiba periute de dinti de culori diferite sau chiar personalizate cu numele pentru a nu le incurca.Periuta de dinti a unui adult, asa cum spuneam, trebuie inlocuita o data la 3 luni. In cazul copiilor, pentru a te asigura ca bacteriile nu se inmultesc, poti sa o schimbi chiar si o data la 2 luni. Acest lucru iti da un plus de siguranta, mai ales pentru ca de multe ori cei mici nu spala periuta de dinti asa cum trebuie dupa fiecare utilizare.Spalatul pe dinti este un obicei care trebuie sa intre in rutina zilnica de la varste fragede. Daca la inceput e nevoie sa il ajuti pe cel mic sa se spele cat mai bine, dupa un timp el va invata sa faca acest lucru singur. Nu uita ca periuta de dinti are nevoie de ingrijire pentru a contribui cat mai bine la igiena orala, asa ca nu sari nici peste etapa de curatare. Inlocuieste-o in mod regulat si te vei bucura de rezultatele dorite. De asemenea, tine cont de aceste cateva criterii atunci cand alegi periuta de dinti, astfel incat sa fie potrivita pentru nevoile pe care le ai. Doar in acest fel te vei bucura de o dantura sanatoasa, dar si foarte frumoasa daca o ingrijesti asa cum trebuie.