Descoperire revoluționară pentru cea mai severă formă de cancer de piele. Va duce la crearea de noi medicamente

Oamenii de stiinta sustin ca inhibarea unei enzime metabolice cheie este "promitatoare" in uciderea celulelor melanomului, cea mai severa forma de cancer de piele.

Cercetatorii din America au demonstrat pentru prima data ca inhibarea unei enzime metabolice cheie "promite" in uciderea celulelor canceroase ale pielii si in stoparea cresterii tumorii. Descoperirile lor, publicate in revista Nature Cell Biology, ar putea duce la dezvoltarea unei noi clase de medicamente pentru tratarea melanomului, arata The Independent.

Liderul studiului, profesorul Ze'ev Ronai, director al Centrului de Cancer din Sanford Burnham Prebys, a explicat ca melanomul, cea mai grava forma de cancer de piele, nu poate supravietui si creste fara o enzima numita GCDH. Inhibarea aceste enzime duce la o schimbare structurala a unei alte proteine, NRF2.

"Acum, scopul nostru este sa gasim un medicament sau medicamente care sa limiteze activitatea GCDH, potential noi terapii pentru melanom. (...) Stim de mult timp ca NRF2 poate fi atat un motor, cat si un supresor al cancerului. "Nu stiam cum convertim NRF2 dintr-un driver in functie de supresor. Studiul nostru actual identifica raspunsul", a adaugat el.

Deoarece tumorile cresc rapid si necesita multa nutritie, cercetatorii au investigat modalitati de a infometarea celulelor canceroase. O abordare promitatoare, dar rezultatele au fost mai putin decat stelare.

Echipa profesorului Ronai lucreaza acum cu oamenii de stiinta de la Centrul Conrad Prebys pentru Genomica Chimica de la Sanford Burnham Prebys pentru a identifica inhibitori ai GCDH cu molecule mici care ar putea fi punctul de plecare pentru viitoarele tratamente pentru melanom. ...citeste mai departe despre "Descoperire revolutionara pentru cea mai severa forma de cancer de piele. Va duce la crearea de noi medicamente" pe Ziare.com

