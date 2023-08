Totul despre diabet - ce este, tipuri, factori de risc

Diabetul zaharat este luat din cuvântul grecesc diabet, care înseamnă sifon - a trece prin și cuvântul latin mellitus care înseamnă dulce. O trecere în revistă a istoriei arată că termenul „diabet” a fost folosit pentru prima dată de Apollonius din Memphis, în jurul anilor 250-300 î.Hr.

Civilizațiile antice grecești, indiene și egiptene au descoperit natura dulce a urinei în această stare și, prin urmare, a luat naștere propagarea cuvântului Diabet zaharat. Mering și Minkowski, în 1889, au descoperit rolul pancreasului în patogeneza diabetului. În 1922, Banting, Best și Collip au purificat hormonul insulină din pancreasul vacilor la Universitatea din Toronto, ducând la disponibilitatea unui tratament eficient pentru diabet în 1922. De-a lungul anilor, au avut loc lucrări excepționale și multiple descoperiri, precum și strategii de management, care au fost create pentru a aborda această problemă aflată în creștere. Din păcate, și astăzi, diabetul este una dintre cele mai frecvente boli cronice din țară și din întreaga lume. În SUA, rămâne a șaptea cauză de deces.

Ce este diabetul

Diabetul este o afecțiune cronică în care nivelul zahărului din sânge, cunoscut și sub denumirea de glucoză, este în mod constant ridicat. Glucoza este principala sursă de energie a corpului, iar nivelul său este strâns reglat de către organism, în principal prin intermediul hormonului numit insulină, care este produs în pancreas.

Insulina, un hormon eliberat de pancreas, controlează cantitatea de glucoză din sânge. Glucoza din sânge stimulează pancreasul să producă insulină. Insulina ajută glucoza să treacă din sânge în celule. Odată intrată în celule, glucoza este transformată în energie, care este utilizată imediat, sau glucoza este stocată sub formă de grăsime sau glicogen din amidon, până când este nevoie.

Nivelurile de glucoză din sânge variază în mod normal pe parcursul zilei. Acestea cresc după masă și revin la nivelurile de dinainte de masă în aproximativ 2 ore după masă. Odată ce nivelurile de glucoză din sânge revin la nivelurile de dinainte de masă, producția de insulină scade. Dacă organismul nu produce suficientă insulină pentru a muta glucoza în celule sau dacă celulele nu mai răspund normal la insulină (numită rezistență la insulină), rezultă un nivel ridicat de glucoză în sânge și, împreună cu cantitatea inadecvată de glucoză din celule, produc simptomele și complicațiile diabetului.

Tipurile de diabet

Diabetul zaharat (DZ) are mai multe categorii, inclusiv de tip 1, tip 2, diabet la maturitate al tinerilor (MODY), diabet gestațional, diabet neonatal și cauze secundare datorate endocrinopatiilor, consumului de steroizi etc. Principalele subtipuri de DZ sunt diabetul de tip 1 și diabet zaharat de tip 2, ce rezultă în mod clasic din secreția defectuoasă a insulinei și/sau acțiunea insulinei. Diabetul de tip 1 se prezintă la copii sau adolescenți, în timp ce se crede că cel de tip 2 afectează adulții de vârstă mijlocie și vârstnici care au hiperglicemie prelungită din cauza stilului de viață și a alegerilor dietetice necorespunzătoare. Patogenia pentru diabetul de tip 1 și cel de tip 2 este drastic diferită și, prin urmare, fiecare tip are diverse etiologii, prezentări și tratamente.

Prediabetul este o afecțiune în care nivelurile de glucoză din sânge sunt prea mari pentru a fi considerate normale, dar nu suficient de mari pentru a fi etichetate ca diabet. Prediabetul prezintă un risc mai mare de diabet în viitor, precum și de boli de inimă. Scăderea greutății corporale cu 5 până la 10% prin dietă și exerciții fizice poate reduce semnificativ riscul de a dezvolta diabet.

Diabetul de tip 1

În această formă de diabet, sistemul imunitar atacă și distruge celulele din pancreas care produc insulină. Ca rezultat, persoanele cu diabet de tip 1 trebuie să primească insulină prin injecții sau cu ajutorul unei pompe de insulină pentru a-și menține nivelul de zahăr din sânge în limite normale. Acest tip de diabet este adesea diagnosticat în copilărie sau la vârste tinere și nu poate fi prevenit.

Diabetul de tip 2

În cazul diabetului de tip 2, celulele corpului nu răspund corespunzător la acțiunea insulinei, ceea ce duce la o acumulare excesivă de glucoză în sânge. Acest tip de diabet este mai frecvent decât diabetul de tip 1 și este în strânsă legătură cu stilul de viață și factorii genetici. Poate fi tratat printr-o combinație de schimbări în alimentație, exercițiu fizic, medicamente orale sau, în unele cazuri, prin administrarea de insulină.

Diabetul gestațional

Diabetul gestațional este o formă temporară de diabet care se dezvoltă în timpul sarcinii. Apare atunci când nivelul de zahăr din sânge al unei femei gravide devine ridicat și nu poate fi controlat corespunzător de către insulina produsă de corp. Această afecțiune poate apărea în orice moment pe durata sarcinii, dar este mai frecventă în ultimele trei luni.

Cauzele diabetului gestațional sunt parțial legate de schimbările hormonale care apar în timpul sarcinii. Placenta produce hormoni care pot să interfereze cu acțiunea insulinei, ceea ce poate duce la rezistență la insulină. De asemenea, pancreasul poate avea dificultăți în a produce suficientă insulină suplimentară pentru a compensa această rezistență, ceea ce duce la creșterea nivelului de zahăr din sânge.

Simptomele diabetului

Simptomele diabetului depind de cât de mare este glicemia. Unele persoane, mai ales dacă au prediabet, diabet gestațional sau diabet de tip 2, pot să nu aibă simptome. În diabetul de tip 1, simptomele tind să apară rapid și să fie mai severe.

Printre simptomele comune ce apar în cazul diabetului zaharat, se numără:

Sete excesivă (polidipsie): Persoanele cu diabet pot simți o sete constantă și intensă din cauza nivelului crescut de zahăr din sânge, care determină corpul să elimine mai multă apă prin urină.

Urinare frecventă (poliurie): Nivelul ridicat de zahăr din sânge poate duce la urinare frecventă, inclusiv trezirea în timpul nopții pentru a urina (nicturie).

Foame excesivă (polifagie): Corpul nu poate utiliza eficient glucoza ca sursă de energie în diabet, ceea ce poate determina creierul să transmită semnale de foame excesivă.

Pierdere în greutate neintenționată: În diabetul de tip 1, corpul poate începe să descompună grăsimile și proteinele ca sursă alternativă de energie, ceea ce poate duce la pierderea în greutate.

Oboseală și slăbiciune: Din cauza lipsei de glucoză în celulele corpului, se poate simți oboseală și slăbiciune generală.

Vedere încețoșată: Nivelurile ridicate de zahăr din sânge pot afecta lichidul din ochi, ceea ce poate duce la vedere încețoșată sau la dificultăți în focalizare.

Răni care se vindecă greu: Diabetul poate afecta circulația sângelui și sistemul imunitar, ceea ce poate îngreuna vindecarea rănilor sau a infecțiilor.

Mâncărimi și infecții frecvente: Nivelul crescut de zahăr din sânge poate crea un mediu propice pentru creșterea bacteriilor și fungilor, ceea ce poate duce la infecții frecvente și senzații de mâncărime.

Ce cauze are diabetul

În insulele Langerhans din pancreas, există două subclase principale de celule endocrine: celulele beta, producătoare de insulină, și celulele alfa, secretoare de glucagon. Celulele beta și alfa își schimbă încontinuu nivelurile de secreții hormonale, în funcție de mediul de glucoză. Fără echilibrul dintre insulină și glucagon, nivelurile de glucoză devin necorespunzător denaturate. În cazul DZ, insulina este absentă și/sau are acțiune afectată (rezistență la insulină), și astfel duce la hiperglicemie.

Diabetul zaharat de tip 1 se caracterizează prin distrugerea celulelor beta din pancreas, de obicei secundară unui proces autoimun. Rezultatul este distrugerea absolută a celulelor beta și, în consecință, insulina este absentă sau extrem de scăzută. Deși cauza exactă a acestei reacții autoimune nu este pe deplin înțeleasă, se crede că factorii genetici și mediul pot juca un rol important în declanșarea acestei afecțiuni. Infecțiile virale pot, de asemenea, juca un rol în declanșarea procesului autoimun la persoanele predispuse genetic.

Diabetul zaharat de tip 2 implică un debut mai insidios, în care un dezechilibru între nivelurile de insulină și sensibilitatea la insulină determină un deficit funcțional de insulină.

Există o componentă genetică puternică în dezvoltarea diabetului de tip 2. Dacă există membri ai familiei cu diabet, șansele tale de a dezvolta această afecțiune pot fi crescute. În diabetul de tip 2, celulele corpului devin rezistente la acțiunea insulinei, ceea ce înseamnă că nu pot utiliza eficient glucoza din sânge. Acest lucru poate duce la creșterea nivelului de zahăr în sânge.

Obezitatea, sedentarismul și alimentația necorespunzătoare pot contribui semnificativ la dezvoltarea diabetului de tip 2. Excesul de greutate și lipsa activității fizice cresc riscul de rezistență la insulină și de creștere a nivelului de zahăr din sânge.

Factori de risc pentru diabet

Factorii de risc pentru diabet depind de tipul de diabet. Istoricul familial poate juca un rol în toate tipurile. Factorii de mediu și geografia pot crește riscul de diabet de tip 1.

Uneori, membrii familiei persoanelor cu diabet zaharat de tip 1 sunt testați pentru prezența celulelor sistemului imunitar al diabetului (autoanticorpi). Dacă aveți acești autoanticorpi, aveți un risc crescut de a dezvolta diabet de tip 1. Dar nu toți cei care au acești autoanticorpi dezvoltă diabet.

De asemenea, rasa sau etnia poate crește riscul de a dezvolta diabet de tip 2. Deși nu este clar de ce, anumiți oameni - inclusiv negrii, hispanicii, indienii americani și americanii asiatici - sunt expuși unui risc mai mare.

Prediabetul, diabetul de tip 2 și diabetul gestațional sunt mai frecvente la persoanele supraponderale sau obeze.

Hipertensiunea arterială este adesea asociată cu diabetul de tip 2. Un istoric de sindrom metabolic (combinație de factori, cum ar fi obezitatea abdominală, niveluri ridicate de zahăr în sânge, tensiune arterială crescută și niveluri anormale de grăsimi în sânge) poate fi și acesta un factor de risc pentru diabet.

Ce complicații pot apărea

Diabetul necontrolat sau prost gestionat pe termen lung poate duce la o serie de complicații grave care afectează diferite părți ale corpului. Este esențial să menții nivelurile de zahăr din sânge în limite normale și să urmezi planul de tratament recomandat pentru a minimiza riscul acestor complicații. Iată câteva dintre complicațiile majore asociate cu diabet:

Complicații imediate: Hipoglicemia – poate duce la simptome precum tremur, transpirație excesivă, amețeli și, în cazuri grave, poate provoca pierderea conștienței.

Complicații pe termen lung:

Boli cardiovasculare

Boala renală diabetică

Probleme de vedere: retinopatie diabetică, o afecțiune care afectează ochii și poate duce la pierderea vederii. De asemenea, poate crește riscul de cataractă și glaucom.

Neuropatie diabetică

Probleme ale pielii: Infecțiile pielii și vindecarea încetinită a rănilor sunt comune la persoanele cu diabet.

Probleme dentare

Testele pentru diabetul zaharat

Există mai multe teste utilizate pentru depistarea și diagnosticarea diabetului zaharat și a altor tulburări legate de nivelurile de zahăr din sânge.

Testul glicemiei în stare de foame (Fasting Blood Glucose Test): Acest test implică măsurarea nivelului de zahăr din sânge într-o probă de sânge recoltată după cel puțin 8 ore de post (de obicei, dimineața devreme). Nivelul normal de zahăr în sânge în stare de foame ar trebui să fie sub 100 mg/dL (5.6 mmol/L).

Testul de toleranță la glucoză (Oral Glucose Tolerance Test - OGTT): Acest test implică măsurarea nivelului de zahăr din sânge în stare de foame și apoi administrarea unei soluții de glucoză, după care nivelul de zahăr este măsurat din nou după două ore. Acest test poate ajuta la depistarea rezistenței la insulină și a diabetului gestațional.

Testul glicemiei aleatoriu (Random Blood Glucose Test): Acest test implică măsurarea nivelului de zahăr din sânge într-o probă recoltată în orice moment al zilei, fără a fi necesar un post prealabil. Dacă nivelul de zahăr este mai mare de 200 mg/dL (11.1 mmol/L), poate indica prezența diabetului.

Hemoglobina A1c (HbA1c) test: Acest test măsoară nivelul mediu al zahărului din sânge în ultimele 2-3 luni. Dacă nivelul HbA1c este mai mare de 6.5%, acest lucru poate indica diabetul.

Unii oameni folosesc un monitor continuu de glucoză (CGM), un dispozitiv extern atașat de corp care înregistrează încontinuu nivelurile de glucoză din sânge. Când se utilizează acest tip de dispozitiv, medicii folosesc o măsurătoare diferită pentru a determina cât de bine sunt controlate nivelurile glucozei din sânge. Ei folosesc o valoare numită timp în interval. Timpul în interval este procentul de timp într-o anumită perioadă în care nivelul glucozei din sânge este la nivelul obiectivului persoanei.

Nivelurile de glucoză din sânge pot fi măsurate cu ușurință acasă sau oriunde.

Un test de glicemie din deget este cel mai adesea folosit pentru a monitoriza glicemia. Majoritatea dispozitivelor de monitorizare a glicemiei (glucometre) folosesc o picătură de sânge obținută prin înțeparea vârfului degetului cu o lancetă mică. Lanceta conține un ac minuscul care poate fi înfipt în deget sau plasat într-un dispozitiv cu arc care străpunge ușor și rapid pielea. Majoritatea oamenilor constată că înțepătura provoacă doar un disconfort minim. Apoi, o picătură de sânge este plasată pe o bandă reactivă. Banda conține substanțe chimice care suferă modificări în funcție de nivelul de glucoză. Glucometrul citește modificările din banda de testare și raportează rezultatul pe un afișaj digital. Unele dispozitive permit obținerea probei de sânge din alte locuri, cum ar fi palma, antebrațul, partea superioară a brațului, coapsa sau gambele. Aflați mai multe pe DONA Online.

Cum se tratează diabetul

Dieta, exercițiile fizice și educația sunt pietrele de temelie ale tratamentului diabetului zaharat și adesea primele recomandări pentru persoanele cu diabet ușor. Pierderea în greutate este importantă pentru persoanele supraponderale. Persoanele care continuă să aibă niveluri crescute de glucoză din sânge în ciuda schimbărilor în stilul de viață sau care au niveluri foarte ridicate ale glucozei din sânge și persoanele cu diabet zaharat de tip 1 (indiferent de nivelul lor de glucoză din sânge) necesită, de asemenea, medicamente.

Monitorizarea glicemiei

Deoarece este mai puțin probabil să apară complicații dacă persoanele cu diabet își controlează strict nivelul de glucoză din sânge, scopul tratamentului pentru diabet este de a menține nivelul de glucoză din sânge cât mai aproape de limitele normale.

Monitorizarea de rutină a glicemiei oferă informațiile necesare pentru a face ajustările necesare în medicamente, dietă și regimuri de exerciții fizice. Este potențial dăunător să așteptați până când apar simptome de niveluri scăzute sau ridicate de glucoză din sânge pentru a verifica glicemia.

Terapia cu insulină

Terapia cu insulină este un tratament esențial pentru persoanele cu diabet de tip 1 și poate fi, de asemenea, utilizată în unele cazuri de diabet de tip 2, în special atunci când alte metode de tratament, precum medicamentele orale, nu reușesc să controleze suficient nivelul de zahăr din sânge.

Există mai multe tipuri de insulină, care diferă în funcție de cât de rapid sau cât de lent își fac efectul: insulină rapidă, intermediară sau cu acțiune lungă.

Modalitățile de administrare a insulinei includ:

Injecții subcutanate: Aceasta este cea mai comună modalitate de administrare a insulinei. Insulina este administrată cu ajutorul unei seringi sau a unui stilou de insulină în straturile superficiale ale pielii.

Pompa de insulină: Pompele de insulină sunt dispozitive mici care livrează în mod constant insulină în organism printr-un cateter subcutanat. Acestea pot fi programate pentru a elibera doze specifice în funcție de nevoile individuale.

Medicație orală

Medicația orală reprezintă o modalitate comună de tratament pentru persoanele cu diabet de tip 2. Aceste medicamente sunt administrate pe gură și au rolul de a ajuta la menținerea nivelului de zahăr din sânge în limite normale. Există mai multe clase medicamentoase utilizate pentru a trata diabetul zaharat de tip doi, iar alegerea uneia dintre ele o va face medicul, în baza istoricului pacientului.

Chirurgia bariatrică

Chirurgia bariatrică, cunoscută și sub numele de chirurgie de pierdere în greutate, este o intervenție chirurgicală care are ca scop reducerea greutății corporale în cazul persoanelor obeze sau supraponderale. Aceasta poate avea beneficii semnificative pentru persoanele cu diabet de tip 2, deoarece poate contribui la îmbunătățirea controlului glicemiei și la reducerea altor complicații asociate obezității.

Există mai multe tipuri de proceduri chirurgicale bariatrice, dintre care cele mai comune includ bypass-ul gastric, gastrectomie verticală sau banda gastrică ajustabilă.

Aceste proceduri pot avea efecte semnificative asupra greutății corporale și pot aduce îmbunătățiri în controlul diabetului de tip 2. În multe cazuri, scăderea în greutate rezultată din chirurgia bariatrică poate duce la normalizarea nivelurilor de zahăr din sânge și la reducerea necesității de medicamente pentru diabet. De asemenea, poate îmbunătăți alte complicații asociate obezității, cum ar fi bolile cardiovasculare și hipertensiunea arterială.

Transplantul de pancreas

Persoanele cu diabet de tip 1 primesc uneori transplantul unui pancreas întreg sau doar al celulelor producătoare de insulină dintr-un pancreas donator. Această procedură le poate permite persoanelor cu diabet zaharat de tip 1 să mențină un nivel normal de glucoză. Cu toate acestea, deoarece medicamentele imunosupresoare trebuie administrate pentru a împiedica organismul să respingă celulele transplantate, transplantul de pancreas se face de obicei numai la persoanele care au complicații grave din cauza diabetului sau care primesc un alt organ transplantat (cum ar fi un rinichi) și vor avea nevoie de imunosupresoare oricum.

