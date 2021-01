Testele RT-PCR pentru diagnosticarea Coronavirus - recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii

*persoane asimptomatice pentru realizarea activitatii profesionale la locul de munca;

*persoanele asimptomatice care doresc sa se deplaseze in alta tara in interes personal sau profesional;

*persoanele care au fost contacti directi cu cazuri confirmate;

*pacientii asimptomatici inainte de procedura de donare de organe, transplant, donare de tesuturi sau celule stem;

*pacientii asimptomatici cu imunosupresie inainte de internarea intr-o unitate medicala;

*pacientii oncologici care urmeaza chimio sau radioterapie;

*pacientii hemodializati;

*femeile gravide asimptomatice care au intrat in contact apropiat cu un caz confirmat;

*personal medico-sanitar asimptomatic care a intrat in contact cu un caz confirmat;

*persoanele care sunt foarte expuse la agentii infectiosi.

*Exudatul faringian - se va preleva inainte sau dupa 4 ore de la toaletarea cavitatii bucale sau de la ingerarea de alimente sau de lichide. Pacientul se va aseza pe scaun cu fata catre sursa de lumina, cu gatul in extensie si ceafa sprijinita de spatar sau de perete. Se va apasa baza limbii pacientului cu un dispozitiv special in timp ce pacientul pronunta "a", timp in care se sterg amigdalele si peretele faringelui cu tamponul;

*Exudatul nazofaringian - se va preleva din secretiile nazale. Pacientul se va aseza cu capul in unghi de 70 de grade pe spate. Tamponul se va introduce pe caile nazale pana in nazofaringe. Acolo, tamponul se rasuceste de cateva ori si se extrage usor.

*rezultat pozitiv - care indica prezenta in proba a virusului SARS-COV-2;

*rezultat negativ - care indica absenta in proba analizata a virusului SARS-COV-2;

*rezultat invalid - care indica absenta amplificarii controlului intern si este determinat de o inhibitie a reactiei acestui test. Se impune reluarea testului pentru o noua proba.

Testarea RT-PCR este recomandata urmatoarelor categorii de persoane/ pacienti:Testarea RT PCR este o testare in timp real, in care sunt recoltate exudate faringiane si nazofaringiane pe tampoane conform procedurii standard, tampoane descarcate ulterior intr-un mediu steril care sa asigure viabilitatea virusurilor.Testele RT PCR pentru depistarea infectiei cu Covid 19 pot avea 3 rezultate:Conform metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul COVID 19, dupa validarea rezultatelor testului prin RT-PCR, laboratorul OK Medical este obligat sa raporteze imediat buletinele de analiza cu rezultatele semnate, validate si parafate, scanate prin e-mail catre DSP din judetul pacientului in care isi are domiciliul si catre INSP, indiferent ca rezultatul este pozitiv sau negativ.