In general, atunci cand alimentele refrigerate sau congelate sunt expuse la temperatura camerei, acestea incep sa dezvolte bacterii, devenind nesigure pentru consum. Insa este greu sa iti dai seama intotdeauna cu ochiul liber daca un aliment este alterat, existand astfel riscul sa se ajunga la toxiinfectii alimentare sau la alte afectiuni, noteaza Phys.org.Cercetatorii de la Korea Research Institute of Chemical Technology propun rezolvarea acestui neajuns cu un abtibild flexibil cu o pelicula din nanofibre de polimer, care poate fi lipit pe ambalajele produselor sensibile la temperatura, cum sunt carnea, fructele si legumele, dar si unele medicamente.Aceste nanofibre se intersecteaza unele cu altele atunci cand temperatura ambianta este scazuta, pelicula aparand astfel opaca, dar se "topesc" atunci cand sunt expuse la o temperatura de cel putin 10 grade Celsius pentru un anumit interval de timp, dezvaluind imaginea ascunsa sub pelicula.Chiar daca abtibildul este tinut ulterior la rece, pelicula ramane transparenta, avertizandu-i astfel pe consumatori ca produsul ar putea fi alterat.Deoarece unele alimente sunt mai sensibile decat altele la temperatura, dispozitivul poate fi ajustat de la caz la caz, folosindu-se nanofibre cu o anumita compozitie si grosime.Tehnologia este in plus accesibila din punctul de vedere al costului de productie, acesta fiind estimat la un cent pentru fiecare abtibild.Foto: Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT)C.S. ...citeste mai departe despre " Tehnologia care ne arata daca alimentele au fost pastrate la rece inainte sa le cumparam " pe Ziare.com