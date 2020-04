Studiu: 9 din 10 romani din mediul urban nu isi vor vizita rudele de Paste

Cat priveste momentul in care viata isi va relua cursul normal, 58% dintre persoanele din mediul urban estimeaza ca acest moment va fi pana la mijlocul lunii iunie.Datele prezentate fac parte dintr-un studiu omnibus, reprezentativ pentru mediul urban, realizat saptamanal de iSense Solutions pe perioada epidemiei de coronavirus pentru intelegerea comportamentului romanilor, cuprinzand 500 de interviuri online in fiecare saptamana, cu un grad de eroare +/- 4%, la un nivel de incredere de 95%.Interesul romanilor pentru stiri legate de coronavirus ramane ridicat: 83% urmaresc cel putin ocazional stiri despre acest subiect, in timp ce 25% o fac foarte des.In aceasta perioada, romanii sunt cel mai ingrijorati pentru situatia economica (ingrijorarea avand scorul de 79 pe o scala de la 0 la 100) si pentru sanatatea membrilor familiei (scorul fiind de 59 pe o scala de la 0 la 100).Desi jumatate dintre consumatori (50%) declara ca le-au scazut veniturile personale, iar 78% ca au cheltuit mai putin pe lucruri ce nu tin de strictul necesar, gradul de responsabilitate sociala a romanilor ramane unul ridicat: 6 din 10 au cumparat de la producatori locali pentru a sustine economia.Aproape jumatate (47%) dintre romanii din mediul urban considera ca brandurile ar trebui sa aiba mesaje de comunicare fara legatura cu epidemia de coronavirus, in timp de 44% cred ca brandurile ar trebui sa isi adapteze mesajele in aceasta perioada. Doar 6% sunt de parere ca brandurile nu ar trebui sa comunice deloc.7 din 10 consumatori si-ar dori ca mai multe branduri sa faca livrari la domiciliu, iar 63% isi doresc promotii speciale in aceasta perioada.Studiul Consumer Stress Score contine, pe langa metodologia cantitativa, si o parte calitativa, realizata cu ajutorul comunitatii online iSense Modern Consumers, pentru a nuanta concluziile obtinute prin interviurile cantitative.In cadrul acestei comunitati online, discutiile au relevat faptul ca printre modalitatile de a-si recapata starea de bine si echilibrul emotional se numara activitati pentru dezvoltarea spirituala (rugaciune, meditatie), exercitii fizice, activitati recreative (filme, citit, dans, muzica), trierea informatiilor pentru evitarea stirilor false, oferirea de suport emotional altor membri ai familiei.In plus, starea de bine personala este imbunatatita si prin implicarea in lupta impotriva COVID-19, fie prin donatii financiare catre ONG-uri, spitale (din studiul cantitativ, 25% au donat catre spitale/ONG-uri), fie prin ajutor oferit persoanelor vulnerabile.Datele prezentate fac parte din studiul omnibus saptamanal, ce combina metodologia cantitativa cu cea calitativa (comunitate online cu 50 de participanti).Studiul este reprezentativ pentru mediul urban si realizat de iSense Solutions pe perioada epidemiei de coronavirus pentru intelegerea comportamentului romanilor, avand 500 de interviuri online in fiecare saptamana, grad de eroare +/- 4%, la un nivel de incredere de 95%.