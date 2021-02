Stomatolog Baia Mare - sfaturi pentru un zambet "de Hollywood"

Cu totii ne dorim asta, pentru ca zambetul este nu doar cartea noastra de vizita, dar si un factor ce influenteaza starea noastra emotionala.Este greu de gestionat situatia in care spiritul tau plin de optimism si bucurie de a trai este sufocat de imposibilitatea de a zambi altora, din cauza danturii ce nu are un aspect placut. Din exterior, vei parea trist, timid, iar in interior bucuria va fi si ea, treptat, retinuta, neputand fi manifestata liber.Am discutat, pentru tine si toti ceilalti care isi doresc un zambet de Hollywood, cu un stomatolog Baia Mare, membru al echipei brand-ului de medicina dentara iDentify.Astfel vei avea dinti albi si o respiratie proaspata. Multi dintre noi ne igienizam dintii in mod incorect si nu intelegem de ce avem tartru, explicand medicului ca ne spalam pe dinti zilnic.Medicul stomatolog este cel mai in masura sa te informeze asupra tehnicilor corecte de periaj dentar. Alegerea periutei dentare nu trebuie sa fie una la intamplare, este important ca perii sa fie moi. Pasta de dinti este si ea importanta, dar intr-o mai mica masura.Miscarile din timpul periajului trebuie sa fie cele corecte si trebuie sa ai grija sa nu ignori nicio zona.Completarea periajului cu ata dentara sau dus bucal este binevenita, pentru eliminarea placii bacteriene chiar si din zonele cele mai greu accesibile.Chiar si cea mai mica durere poate indica o afectiune avansata. Cariile dentare nu dor pana cand nu trec de smaltul dentar si nu afecteaza dentina sau chiar pulpa dentara.O durere profunda poate semnala o infectie puternica a pulpei dentare. Deja devine periculos pentru sanatatea celorlalti dinti si chiar pentru sanatatea ta generala.Afectiunile diagnosticate in stadiu incipient sunt mult mai usor de tratat, tratamentul este mai putin invaziv, costurile sunt mult reduse, iar afectiunea nu are timp sa se agraveze, sa iti cauzeze dureri su sa conduca la alte complicatii.Igienizarile profesionale si detartrajele regulate, din cadrul consultatiilor de rutina, sunt importante nu doar pentru mentinerea sanatatii dintilor tai, dar si pentru aspectul zambetului tau. Dintii igienizati regulat in mod profesional, sunt mai albi si mai putin predispusi carierii.Ceea ce astazi ar avea un cost considerat mare, de catre tine, peste un timp va avea un cost dublu, datorita complicatiilor. Si, de multe ori, durata amanarii creste, in timp, existand mereu alte impedimente si alte prioritati.Vedem deseori cazuri in care planurile de tratament elaborate cu ani in urma sunt mult extinse acum, necesitand extractii, implanturi. Dintii netratati sunt deseori pierduti, uneori nici chiar tratamentele endodontice nemaiputandu-i salva. Astfel, o simpla carie ce putea fi tratata simplu, nedureros, va conduce, in timp, la pierderea dintelui, dar si la deteriorarea osului in zona.Resorbtia osoasa datorata absentei radacinii dentare conduce la formarea ridurilor din jurul buzelor, aspectul supt al obrajilor, contribuie la imbatranirea faciala prematura. Implanturile asigura o estetica deosebita si asigura o densitate osoasa normala, ceea ce conduce la mentinerea aspectului tineresc al pometilor si buzelor. Alege cu grija un bun stomatolog Baia Mare, pentru tratamente de implantologie avansate., dar numai in clinica stomatologica, in conditii de siguranta deplina, rapid si cu tehnologii avansate.Dintii strambi afecteaza zambetul, cauzeaza carii interdentare, fisuri dentare si inestetica tocire a dintilor., in cazul in care dintii tai sunt tociti, ciobiti, patati, prezinta anomalii ale smaltului sau sunt ingalbeniti fara posibilitatea de a fi albiti. Fatetele vor masca inclusiv micile defecte de aliniere dentara, fara necesitatea tratamentului ortodontic.Nu lasa la voia intamplarii calitatea tratamentelor tale dentare. Alege intelept un stomatolog Baia Mare. Calitatea conteaza! Te asteptam la iDentify!