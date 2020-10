Protejeaza-te de coronavirus cu mastile antivirale si antibacteriene de la ziga.ro

Fabricate in Italia, aceste masti antivirale si antibacteriene fara cusaturi, care respira si sunt usoare ca un fulg, ofera grad sporit de confort, ceea ce ii ajuta pe copii sa le poarte. De asemenea, elimina problema aburirii ochelarilor de vedere datorita unui tratament special anticondens, plus multe alte beneficii pe care vi le prezentam mai jos.1. Sunt tratate cu HEIQ VIROBLOCK, un tratament pe baza de particule de argint si lipozomi care ataca si elimina virusul, asiguran protectie acestuia.2. Sunt ergonomice, perfect adaptabile oricarei forme a fetei, deoarece sunt realizate dintr-o tesatura elastica, fara cusaturi, ceea ce le recomanda inclusiv persoanelor care intampina dificultati respiratorii la purtarea mastilor.3. Previn iritatia pielii si acneea provocata de masca, datorita tehnologiei speciale anticondens.4. Copii le accepta mai usor pe fata, calitatea lor este alegerea ideala pentru piele.5. Sunt usoare ca un fulg, cantaresc doar 15 grame. Compozitia (19% lycra si 81% microfibre de nylon) si lipsa cusaturilor le confera elasticitate sporita.6. Sunt certificate ca echipament medical CE*7. Tratamentul hidrofob ECO DRY asigura mastilor proprietati anticondens si de impermeabilitate8. Ofera doua straturi de protectie si sunt confectionate din 1888 de fibre.9. Elimina aburirea aochelarilor de vedere si poti fi purtate in desfasurarea activitatilor sportive.10. Lavabile si reutilizabile. Sunt garantate pana la 15 spalari si se pot reutiliza in deplina siguranta si confort. Folosindu-le reduci impactul negativ asupra mediului inconjurator.11. Patentate si realizate de Cifra Knitting Technologies**, centru de excelenta pentru tricotatul care imbratiseaza corpul ca o a doua piele, cu tehnologie exclusiva, lideri in domeniu.Purtarea unei masti este deosebit de importanta pentru a proteja persoanele din jurul tau care au factori de risc pentru consecintele severe ale COVID-19. Acestea includ persoanele cu varsta peste 65 de ani si cele care traiesc cu boli de inima, diabet, obezitate, boli pulmonare cronice, probleme de imunitate sau cancer. Dezinfectatul si mai ales spalatul mainilor, alaturi de distantare sociala, sunt alte masuri esentiale pe care trebuie sa le introducem in rutina cotidiana.Site-ul ziga.ro apartine firmei Brite Toys Creation SRL care se remarca prin creativitate si maniera speciala de exprimare personala. Firma vine in intampinarea clientilor cu tricouri si masti personalizate, dar si cu alte obiecte care dovedesc o mare atentie la detalii.Pentru mai multe informatii si comenzi se poate suna la numarul de telefon 0767 990 088 sau se poate trimite un email la adresa contact@ziga.ro.* in conformitate cu directiva CEE 93/42 (ISO 10993) a Uniunii Europene** Centru de excelenta cu numeroase certificari: Sustainable Textile Production, "CE" Declaration Of Conformity, Microbial Load Evaluation Test - Bioburden, BFE Bacterial Filtration Efficiency, In Vitro Skin Irritation Test, Product Quality Test And Production Process sauTest Water Repellent