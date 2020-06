Orange Valley: beneficiile catinei in produse 100% naturale

Catina este considerata un antibiotic natural, avand efect antiinflamator. Dar beneficiile catinei nu se opresc aici, caci ea are si un efect cicatrizant sau chiar anticancerigen. Datorita gustului ei acrisor, catina este consumata de obicei sub forma de suc sau sirop, de cele mai multe ori in combinatie cu miere de albine.Sucul este preparat cu doar o zi inainte de a fi livrat Orange Valley este o initiativa curajoasa care a pornit din dorinta lui Paul Cretu de a aduce pe piata un produs creat din fructe bio, cu proprietati benefice. Paul lucreaza in IT, dar marea lui pasiune e antreprenoriatul, pasiune careia se dedica si pe care o transpune in munca lui de zi cu zi la Orange Valley. Cum orice business incepe cu un research, Paul l-a facut pe al lui, iar dupa cateva luni de explorat variante si documentat, a inceput demersurile pentru a pune pe picioare Orange Valley, cu tot ce inseamna asta de la pregatirile pe plan administrativ si logistic pe care le presupune un business pana la obtinerea de consultanta pe plan agricol, consultanta care i-a dat atat incredere, cat si know-how-ul de astazi.Pentru a nu face compromisul calitatii, produsele - sucul de catina, siropul de catina (sau catinada) si uleiul provenit din aceleasi fructe sunt preparate din catina care isi are originea in livada proprie, astfel calitatea este controlata direct de la sursa si se tine de cont de ea pana in ultimul pas al procesului de vanzare - expedierea. Mai exact, modalitatea prin care ne asiguram ca produsele ajung de fiecare data proaspete si in conditii excelente la clientii nostri este preparand sucul cu o zi inainte de a-l livra.Plantatie de 5 hectare la Targu Neamt"Povestea Orange Valley a inceput atunci cand ne-am dat seama ca pentru binele nostru ne dorim sa fructificam unul din multele lucruri pe care natura ni le ofera cu generozitate. Astfel am pornit plantatia de catina de la Targu Neamt, pe o suprafata de 5 hectare, care, ingrijita corespunzator, ne furnizeaza toata materia prima necesara prepararii produselor. Catina care creste aici devine mai apoi sanatate la sticla sau la cutie. Pastram fructele in depozite frigorifice, la temperaturi de ...citeste mai departe despre " Orange Valley: beneficiile catinei in produse 100% naturale " pe Ziare.com