O clinica stomatologica isi deschide propriul magazin online cu produse pentru recuperare dupa implant si produse premium de ingrijire dentara

"Am dorit sa facem mai facila achizitionarea de catre pacienti a produselor de ingrijire dentara pe care ei erau obisnuiti sa le gaseasca in vitrina DentalMed. Restrictiile aduse de pandemie au facut ca o parte din pacientii obisnuiti sa vina in mod regulat la clinica sa nu mai poata ajunge, in special cei aflati in afara tarii. Pornind de la ei ne-a venit ideea de a crea un magazin online." declara dr. Dragos Popescu, unul dintre fondatorii DentalMed Luxury Dental Clinic.Printre produsele premium pentru ingrijirea dintilor si a gingiilor se regasesc produse elvetiene, cunoscute pentru rafinament si calitate, cum ar fi: pasta de dinti cu particule fine de diamant pentru albirea si uniformizarea delicata a suprafetei dintilor, gel dentar cu pulbere rafinata de aur cu proprietati antiinflamatorii si de regenerare, periute de dinti cu cristale Swarovski, seturi de igiena dentara de zi si de noapte, spuma dentara cu efect de albire sau o geanta pentru sterilizare cu ultraviolete care poate steriliza masti, chei, telefoane, carduri si bancnote, foarte utila in perioada pandemiei de Coronavirus.Produsele pentru recuperarea dupa implant dentar si alte interventii chirurgicale sunt shake-uri care pot fi preparate acasa si care asigura nutrientii necesari in perioada de dupa interventie, cand pacientul poate avea probleme in a consuma alimente solide, si alte produse care reduc inflamatia si durerea, dezinfecteaza cavitatea bucala, cresc imunitatea si imbunatatesc somnul, pentru a asigura o vindecare mai rapida si mai confortabila.In momentele speciale din an, cum sunt sarbatorile de iarna, cei care doresc sa ofere cadouri celor dragi pot alege si varianta achizitionarii unui gift card pentru tratamente de estetica dentara sau profilaxie. Cardul cadou pentru tratamentul profesional de albire a dintilor este in aceasta perioada din an cel mai solicitat de catre pacienti.DentalMed devine astfel prima clinica stomatologica din Romania care are propriul magazin online cu produse stomatologice. Clinica a fost deschisa acum 14 ani si a fost prima clinica din sectorul serviciilor stomatologice de lux, fiind in prezent furnizor de servicii al Casei Regale a Romaniei. Clinica isi desfasoara activitatea intr-un spatiu de 1000 mp, avand 12 cabinete specializate, laborator de tehnica dentara, laborator de imagistica si 100 angajati, dintre care 40 medici stomatologi.