Masca de protectie reutilizabila premiata de Comisia Europeana, disponibila si in Romania

In acest context, producatorul bulgar Platex a creat o masca reutilizabila, testata in laborator special pentru eficienta de filtrare a unor virusi similari cu SARS-CoV-2 si a obtinut un procent de 90%. Aceasta initiativa a fost prezentata la Hackathonul EUvsVirus, organizat de Comisia Europeana, de catre o echipa formata din doi romani si trei bulgari, si a castigat premiul II, din aproape 2.000 de proiecte inscrise. Acum, echipa distribuie mastile in Romania si intreaga Europa."Am comparat masca Platex cu masca traditionala, cea chirurgicala, de unica folosinta. In timp ce a doua are o eficienta de filtrare a virusilor de doar 36.9%, produsul nostru are 90%, la primele utilizari. Dupa cinci spalari, eficienta stratului protectiv scade la aproximativ 80%, iar dupa 10+ spalari, eficienta ramane constanta la 68.3%. Masca asigura un grad inalt de protectie pentru cel putin 30 de utilizari.Este formata din trei straturi, toate din bumbac 100%, iar cel din mijloc este special tratat pentru a asigura o protectie sporita. Se fixeaza pe fata si permite o respiratie confortabila", a declarat Alexandru Kelerman, distribuitor oficial Platex in Romania.Pe langa eficienta sporita, mastile reutilizabile Platex Classic si Platex Professional sunt mai avantajoase si din punct de vedere financiar. O bucata din modelul Professional costa 36 de lei si poate fi folosita de minimum 30 de ori. O masca de unica folosinta, chirurgicala, este disponibila pe piata, cu preturi intre 2 si 4 lei. Un calcul la cea mai ieftina varianta arata ca 30 de bucati ne vor costa 72 de lei, adica dublu fata de produsul Platex. In acelasi timp, mastile de protectie de unica folosinta nu sunt o solutie sustenabila pe termen lung si produc deseuri periculoase. Modelul Platex Classic este si mai accesibil, la 22 de lei bucata.Dupa fiecare utilizare, mastile Platex trebuie spalate si calcate.Mastile reutilizabile Platex sunt produse in Uniunea Europeana, intr-o fabrica de textile din Bulgaria si sunt disponibile pe piata din Romania din 25 mai, exclusiv online, pe site-ul www.wellmade.ro. Companiile beneficiaza de preturi dedicate si pot opta pentru personalizarea produselor.