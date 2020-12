La dentist fara durere. Stomatolog Baia Mare

Cu toate acestea, odata cu avansarea tehnologiei dentare, profesionistii stomatologi sustin acum ca pot oferi servicii stomatologice fara durere pacientilor.Acestia sustin ca stomatologia fara durere este deosebit de benefica pentru pacientii care au fobie de stomatolog, astfel incat sa poata reduce cauza fricii lor si sa diminueze sau sa elimine complet durerea asociata cu procedurile dentare.Cu toate acestea, este stomatologia fara durere intr-adevar posibila? Daca este, functioneaza?Din cauza naturii procedurilor dentare, pacientii ar putea crede ca nu exista nicio modalitate prin care tratamentele stomatologice sa poata fi efectuate fara durere.Cu toate acestea, avand in vedere avansarile recente in stomatologie, medicii stomatologi sunt acum in masura sa ofere o experienta fara durere, cu grad maxim de confort pentru pacientii lor.Iata cateva dintre modurile in care medicul dentist poate elimina o parte sau chiar toata durerea care "vine la pachet" cu tratamentele dentare.Laserul stomatologic. Tratamentele laser sunt o parte esentiala a stomatologiei moderne. Tratamentele cu laser sunt frecvent utilizate pentru procedurile ce implica tesut moale.In trecut, pacientii deveneau anxiosi la vederea instrumentelor folosite pentru interventii chirurgicale dentare. Odata cu aparitia interventiilor chirurgicale laser, sangerarea, durerea si durata recuperarii au fost reduse la minim, existand astfel si mult mai putine motive pentru anxietate.Compozitul. Compozitul si obturatiile din portelan sunt mai putin dureroase, in comparatie cu plombele metalice. In obturatiile metalice, stomatologii, de obicei, trebuie sa foreze adanc in dinte pentru a crea o fundatie puternica pentru umplere, dar acest lucru face, de obicei, dintele slab si mai predispus la fisuri.Noile materiale moderne au condus la posibilitatea fixarii lor pe dinte prin adezivi, astfel stomatologii sacrifica mult mai putin tesut dentar pentru realizarea unei obturatii eficiente si durabile.Beneficiile procedurilor dentare fara durereProcedurile dentare nedureroase elimina sau reduc mult anxietatea pacientului, facandu-l mai increzator in medicul curant. Pacientii beneficiaza foarte mult de acest lucru, deoarece o relatie puternica dentist-pacient inseamna ca nevoile lor dentare sunt intotdeauna indeplinite in moduri care sunt confortabile pentru pacienti.Procedurile dentare fara durere va vor face mai dispusi sa continuati tratamentele pana la rezolvarea tuturor problemelor existente si obtinerea unei sanatati orale bune. Fara durere si disconfort, pacientii vor fi mai receptivi la recomandarile de tratament. Efectuarea tratamentului la timp va duce, de asemenea, la o mai buna sanatate orala pentru pacientii afectati.Exista stomatolog Baia Mare care sa promoveze conceptul de stomatologie fara durere?Intreaga echipa a clinicii iDentify va face ca fiecare vizita dentara, fara durere si confortabila. Ideea echipei iDentify este de a crea o baza de incredere in fiecare dintre pacientii clinicii, prin furnizarea de servicii personalizate care sa raspunda tuturor nevoilor lor dentare.