Johnson & Johnson vrea sa produca un miliard de vaccinuri anticoronavirus

Anuntul a fost facut de dr. Paul Stoffels, directorul stiintific al companiei."Incepem studiile clinice in septembrie si speram sa avem date concrete pana la sfarsitul anului", a declarat Stoffels, citat de CNN.El a mai spus ca Johnson & Johnson "lucreaza acum la un miliard de vaccinuri pentru anul viitor", acestea urmand sa fie produse la finalul acestui an."Sunt necesare studii clinice, pentru a demonstra ca este eficient (vaccinul - n.red.), iar asta va dura ceva timp", a punctat el.Totodata, doctorul a afirmat ca vor exista vaccinuri disponibile si in acest an."Vom avea cateva vaccinuri disponibile in acest an, dar va depinde de autoritati - FDA (Agentia americana pentru securitatea alimentelor si medicamentelor) si altele - pentru a decide daca poate fi utilizat mai devreme, inainte ca datele privind eficienta sa fie disponibile", a adaugat Stoffels.Vezi si Johnson & Johnson incepe testarea pe oameni a vaccinului anticoronavirus pana in septembrie. Finantare de un miliard de dolari