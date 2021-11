Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, cancerul de san este cancerul cu cea mai ridicata prevalenta la nivel mondial. 2,3 milioane de femei au fost diagnosticate in anul 2020 cu cancer de san, iar la finalul acelui an existau 7,8 milioane femei in viata cu diagnostic de cancer de san in ultimii 5 ani. Controalele medicale care vizeaza investigarea sanilor au o importanta deosebita indiferent ca prezinti sau nu simptomele unei afectiuni mamare, ca ai fost diagnosticata deja cu una sau ca te afli sub tratament pentru aceasta. Prin urmare, investigatiile medicale la nivelul sanilor au rol de screening, diagnostic si monitorizare. Iata de ce sunt importante controalele medicale pentru sanatatea sanilor si ce presupun acestea.

Importanta controalelor medicale pentru sanatatea sanilor

Controalele medicale pentru examinarea sanilor au o importanta deosebita din mai multe motive:

Cancerul de san poate ramane silentios, iar diagnosticul intarziat, cand exista deja simptomatologie, poate influenta negativ vindecarea. In schimb, sansele de vindecare sunt foarte mari atunci cand se diagnosticheaza in stadii incipiente. Metodele de screening sunt astfel o masura de luat in seama.

Atunci cand se depisteaza o formatiune la nivelul sanului, investigatiile sunt necesare pentru un diagnostic diferential. In unele cazuri, formatiunile sunt atipice si sunt greu de diferentiat.

In cazul pacientelor cu diagnostic cert, aflate sub tratament, controalele medicale cu rol de monitorizare sunt importante pentru evaluarea rezultatelor tratamentului si pentru ajustarea acestuia.

Screening pentru cancer mamar

Screeningul pentru cancerul de san presupune mai multe metode prin care se pot depista tesuturile tumorale chiar si atunci cand nu provoaca simptome. Care sunt metodele de screening:

1. Autoexaminare

Aceasta metoda presupune palparea sanilor acasa, chiar de catre pacienta. Pentru a fi realizata corect, metoda consta in mai multe tehnici si miscari. Autoexaminarea te ajuta sa iti cunosti mai bine corpul si sa depistezi cu usurinta orice modificare de tesut la nivelul sanului. Se recomanda initierea autoexaminarilor inca de la varsta de de 20 de ani. Acestea se efectueaza lunar.

2. Examen clinic mamar

Examenul clinic mamar sau consultatia senologica se realizeaza de catre ginecolog si este puternic recomandata efectuarea anuala a acestuia, indiferent de varsta femeii.

3. Mamografia

Mamografia este o metoda imagistica ce utilizeaza razele X. Aceasta se efectueaza prin comprimarea sanului intre doua suprafete dure. Se recomanda efectuarea unei mamografii in fiecare an dupa varsta de 40 de ani. Orice alta recomandare in ceea ce priveste frecventa sau investigatii suplimentare va fi facuta direct de catre medic.

Teste de diagnostic si monitorizare

In cazul in care s-a depistat o formatiune la nivelul sanului, medicul poate recomanda mai departe si alte investigatii, pentru a stabili un diagnostic cert. Cel mai adesea se utilizeaza:

Ecografia mamara: se realizeaza prin deplasarea unei sonde ecografice pe suprafata sanului, facilitata de un gel special. Cu ajutorul ultrasunetelor, sunt preluate imagini ale formatiunii mamare si se poate stabili daca este vorba de o formatiune solida sau o formatiune umpluta cu lichid.

se realizeaza prin deplasarea unei sonde ecografice pe suprafata sanului, facilitata de un gel special. Cu ajutorul ultrasunetelor, sunt preluate imagini ale formatiunii mamare si se poate stabili daca este vorba de o formatiune solida sau o formatiune umpluta cu lichid. Punctie biopsie san: aceasta se efectueaza sub ghidaj ecografic si presupune prelevarea unei probe de la nivelul formatiunii, cu ajutorul unei seringi cu ac gros. Acul utilizat are la varf un sistem de taiere, astfel incat poate preleva un fragment de la nivelul tumorii.

aceasta se efectueaza sub ghidaj ecografic si presupune prelevarea unei probe de la nivelul formatiunii, cu ajutorul unei seringi cu ac gros. Acul utilizat are la varf un sistem de taiere, astfel incat poate preleva un fragment de la nivelul tumorii. Sonoelastografia:elastografia mamara este utilizata pentru diferentierea nodulilor mamari benigni de cei maligni. Aceasta masoara elasticitatea formatiunii si este realizata in asociere cu ecografia mamara, fiind o tehnica speciala. Se utilizeaza mai ales pentru formatiunile atipice, greu de diferentiat.

Asadar, controalele medicale au un rol extrem de important pentru sanatatea sanilor si trebuie realizate regulat. Adreseaza-te medicului pentru teste de screening.

