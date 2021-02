Granita dintre medical si estetic in stomatologie

Decolorarea dintilor

Dinti uzati

Dinti neregulati, nealiniati si neuniformi

Dinti rupti sau taiati

Dinti cu goluri

Castigi un zambet natural, mai alb si de lunga durata

Estetica dintilor este mult imbunatatita intr-un timp foarte scurt

Fatetele dentare sunt foarte rezistente si reprezinta o solutie pe termen lung

Tratamentul este rapid si lipsit de durere

Fatetele dentare nu se pateaza de la cafea si tigari

Toate materialele utilizate sunt biocompatibile

Aveti suficient os pentru a sustine implantul

Aveti gingii sanatoase

Fiti dedicati igienei bucale

Fii angajat sa faci vizite stomatologice regulate

Durata de viata indelungata.

Protejezi dantura actuala. Nu intervii asupra dintilor sanatosi ca in cazul unei punti dentare, unde dintii vecini trebuie slefuiti.

Costuri reduse comparativ cu o punte dentara clasica.

Interventie rapida si fara durere.

Redai functionalitatea danturii.

Din pacate, un procent mare de adulti sufera din cauza cariilor dentare, ceea ce ii impiedica sa poarte zambete increzatoare. Dar orice speranta nu se pierde deoarece ingrijirea dentara estetica adecvata va poate ajuta sa va restabiliti zambetul!Aveti in vedere solutii estetice dentare pentru a va repara zambetul? Sa aruncam o privire mai atenta despre ce este stomatologia dentara - medicala si/ sau estetica - si cum poate ajuta.Poate ati auzit despre asta, dar nu sunteti sigur ce este estetica dentara. Ei bine, este o procedura de stomatologie care iti reface un zambet prin restabilirea dintilor taiati, uzati, decolorati, nealiniati, rupti si patati. In timpul procedurii, un dentist cosmetic va lucra cu dvs. pentru a gasi cel mai potrivit plan de tratament si pentru a va reda increderea in propria persoana.Astazi, exista diverse solutii dentare estetice cu medici stomatologi care folosesc o gama larga de instrumente pentru a va spori zambetul. In continuare vom enumera diferite solutii dentare cosmetice: Fatetele dentare sunt un invelis ceramic subtire, dar foarte rezistent, care se aplica peste suprafata vizibila a dintilor si sunt folosite pentru a corecta sau/ si imbunatati aspectul. Astfel, defectele dintilor din partea frontala sunt mascate perfect.Fatetele dentare reprezinta modalitatea cea mai rapida de a obtine si pastra pe termen lung un zambet estetic si alb. Fatetele dentare sunt folosite pentru a rezolva diverse probleme dentare, inclusiv;Albirea dintilor este o procedura estetica obisnuita care foloseste produse care va fac dintii sa para mai albi si mai luminosi. Daca intentionati sa efectuati o procedura de albire a dintilor, puteti alege sa utilizati produse de albire la domiciliu sau sa o faceti de catre un dentist.Multi oameni care efectueaza aceasta procedura o fac exclusiv in scopuri cosmetice. In plus, avand dinti mai albi creste increderea in sine. Cu toate acestea, procedura nu este lipsita de riscuri si efecte secundare, cum ar fi iritarea gingiilor si sensibilitatea dintilor.Albirea dintilor cu lampa de albire in cabinet este o metoda rapida si sigura care se realizeaza in una-doua sedinte a cate 30-40 min. Pacientului i se aplica un gel de albire special pe suprafata dintilor, iar lumina emisa de lampa de albire ajuta ca tot procesul sa fie unul scurt, dar eficient.Albirea dintilor cu gutiere pentru acasa este o metoda sigura pe care pacientul o poate aplica la el acasa, noaptea, chiar in timpul somnului.Pacientul vine la clinica pentru a primi un set de gutiere personalizate (realizate pe baza unui mulaj/model de studiu) si gelul de albire. Diferenta fata de albirea dintilor in cabinet cu lampa este durata tratamentului. Pacientul trebuie sa poarte gutierele cu gelul de albire mai multe nopti la rand pentru rezultate vizibile, insa costul unui astfel de tratament este mai redus - vezi DentoCare - preturi Ortodontia si Ortopedia Dento-Faciala reprezinta o ramura a stomatologiei care se ocupa cu diagnosticul, prevenirea si tratamentul anomaliilor dento-maxilare.Aparatele ortodontice sunt niste dispozitive speciale ce actioneaza pentru realinierea dintilor, reantrenarea muschilor si influentarea cresterii maxilarelor. Ele functioneaza prin exercitarea unor presiuni usoare asupra dintilor si maxilarelor.Sunt realizate din fire, metal sau material de legatura care este atasat la dinti. Medicii specializati in instalarea acestor dispozitive si alinierea dintilor sunt cunoscuti ca ortodonti.Adolescentii folosesc in mod obisnuit aparate dentare, desi in zilele noastre, chiar si adultii le folosesc. Rata de succes a acestor solutii dentare estetice depinde de obiectivul tratamentului si de varsta la care incepeti tratamentul.Daca doriti ca aparatele dentare sa dea rezultatele dorite, trebuie sa evitati sa mancati anumite alimente care pot ramane prinse in aparate dentare.De asemenea, trebuie sa aveti grija la consumul de produse alimentare cu zahar atunci cand purtati aparate dentare, deoarece dintii dvs. sunt expusi riscului de carii. Asigurati-va ca vizitati medicul ortodont la fiecare 8-10 saptamani pentru un control.Spre deosebire de zilele de demult, in care pierderea dintilor era tratabila doar folosind proteze si poduri, astazi, dintii lipsa sunt tratati cu ajutorul implanturilor dentare.Deci, ce sunt implanturile dentare? Acestea sunt inlocuiri ale radacinii dintilor care ofera o baza solida pentru dintii permanenti sau amovibili.La fel ca orice alta procedura estetica dentara, implanturile dentare necesita dezvoltarea unui plan de tratament. O echipa de profesionisti in domeniul stomatologiei se reunesc si vin cu un plan individualizat care sa corespunda nevoilor dumneavoastra. Pentru a va califica pentru un implant dentar, trebuie sa:Daca doresti un zambet frumos si o dantura sanatoasa, speram ca explicatiile detaliate de mai sus despre ce reprezinta stomatologia dentara, respectiv estetica te vor ajuta in a lua decizia corecta pentru tine si sanatatea ta!