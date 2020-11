Distruge virusurile si bacteriile cu lampa germicida

*Rezultate rapide - actiunea germicida exercitata de lampa UVLOGIKA SYSTEM are loc intr-un timp relativ scurt; produsele, si in general suprafetele dezinfectate, pot fi folosite imediat din momentul in care lampa a fost oprita. Un dispozitiv electronic special, integrat in produs, asigura constanta lungimii de unda a radiatiei emise, pentru a garanta eficienta actiunii germicide in timp.

*Eficienta ridicata - lampa UVlogika emite raze UVC cu o lungime de unda constanta de 254 nm, actionand in scurt timp asupra 99.9% din microorganisme.

*Sustine mediul - UVlogika sterilizeaza eficient suprafetele fara a elibera substante chimice in atmosfera si functioneaza fara emisii de ozon.

*Siguranta si simplitate la folosire - UVlogika este in conformitate cu standardele de siguranta aplicabile referitoare la echipamentele de iluminat si radiatiile UVC nu degaja mirosuri, emisii de gaze sau alte componente daunatoare sanatatii si nu creeaza fluxuri de aer poluat atunci cand este folosita in medii prafoase.

*Costuri reduse - consumul redus de energie (36W) si durata de viata crescuta a lampii (9,000 h nominal) caracteristice pentru lampa UVlogika sunt pe deplin compatibile cu utilizarea prelungita a produsului.

Utilizarea lampilor germicide cu raze UVC pentru dezinfectare s-a dovedit a fi cea mai eficienta metoda si respecta in totalitate mediul inconjurator, fiind fara emisii de ozon sau substante chimice.Descoperirea, in a doua jumatate a secolului al XIX-lea, a proprietatilor de sterilizare a luminii ultraviolete a condus la producerea de astazi a lampilor germicide, capabile sa emita radiatii UVC cu o lungime de unda de 253,7 nm, utilizate in principal pentru dezinfectarea suprafetelor de microorganisme daunatoare.Vortice lanseaza cu succes noua lampa germicida UVlogika . Lampa este construita pentru dezinfectarea suprafetelor din mediile comerciale si industriale. Radiatiile emise de lampa elimina rapid pana la 99% din bacterii, virusuri si alte microorganisme.Fundamental pentru a opera in siguranta este ca acesta sa functioneze in absenta oamenilor sau a animalelor, din cauza naturii mutagene si cancerigene a luminii ultraviolete UVC, care impiedica utilizarea lampii UVLOGIKA in prezenta oamenilor sau a animalelor. Pericolul este totusi proportional cu timpul de expunere.Lampa germicida UVlogika are o intensitate a radiatiei de 220 µW/cm2. Aceasta valoare este suficienta pentru a elimina, in doar 8 minute de expunere, 99.9% din bacterii si virusuri prezente pe o suprafata situata la 2 m de lampa, inclusiv SARS-CoV-2. Lampa este disponibila pentru comanda pe site-ul www.all4ventilation.ro Beneficii:Este utilizata de obicei in birouri, sali de asteptare, baruri, restaurante, bai, sali de clasa, lacasuri de cult, sali de sedinta, vestiare etc. Pentru informatii suplimentare despre disponibilitate sau produs, ne puteti contacta la adresa: comenzi@all4ventilation.ro.