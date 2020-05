Romanii care fumeaza tigari mentolate mai au la dispozitie o zi sa iti faci provizii. De pe 20 mai, in Romania nu se vor mai vinde astfel de tigari, ca urmare a unei directive europene ce a fost transpusa in legea 201 din 2016. Potrivit legislatiei, tigarile mentolate sau tutunul cu arome vor disparea din magazine.Reprezentantii unei companii de tutun sustin ca in urma acestei masuri s-ar putea sa creasca contrabanda cu astfel de produse fabricate in tarile vecine, care nu sunt membre ale Uniunii Europene."S-a creat un precedent, a fost interzis un produs de pe piata in numele generic al sanatatii publice, "noua religie", cum o definea cineva recent. Astfel, e distorsionata cererea si oferta, legile economiei libere pe care se contruiesc principiile democratice. Si unul dintre cele mai importante principii este cel al libertatii de alegere. Pe acest principiu se bazeaza functionarea democratiei - de la vot pana la consum si productie", au declarat pentru reprezentantii unei companii de tutun.Din banii pe care i-au platit pe tigari fumatorii, industria tutunului a virat catre bugetul de stat, doar in luna martie a acestui an, suma de 1,5 miliarde de lei. Asta in conditiile in care, in Romania sunt 4,2 de milioane de adulti fumatori. Iar 16 % dintre acestia fumeaza tigari mentolate.Retragerea tigarilor mentol de pe piata a fost ingreunata de starea de urgenta si acum de cea de alerta, pentru ca daca unele magazine au fost inchise producatorilor le este mai greu sa isi recupereze marfa din magazine.Reprezentantii aceleiasi companii sustin ca perioada in care ar putea sa retraga pachetele ar trebui extinsa cu cateva saptamani, mai ales in situatia in care va fi solicitata returnarea accizelor platite la buget pentru produsele retrase de pe piata ca efect al legii. ...citeste mai departe despre " Din 20 mai, tigarile mentolate vor fi interzise in Romania " pe Ziare.com