Cum se munceste de acasa cu eficienta maxima. Sfaturi sanatoase pentru a ramane la fel de activ ca la birou

Pandemia cu coronavirus a produs pentru unii o noua normalitate, aceea de a-si muta spatiul de lucru de la birou la propria locuinta, temporar sau poate chiar pentru totdeauna. Specialistii britanici de la Mental Health First Aid England au analizat impactul pe care il are munca de acasa asupra corpului uman si au oferit cateva recomandari.In primul rand, rutina zilnica de odinioara nu trebuie inlocuita radical, tinand cont de faptul ca din program a disparut naveta dus-intors. Sfatul e ca orele de trezire si de culcare sa ramana aceleasi, iar obiceiurile sanatoase (cum ar fi spalatul pe dinti) sa nu aiba de suferit.De asemenea, exista tentatia maxima ca jobul de acasa sa fie facut de pe canapaea sau chiar din patul din dormitor. In acest sens, e important sa se realizeze o delimitare clara intre locul efectiv de lucru si restul casei. In plus, ordinea de la biroul domestic sau postura corecta pe scaun sunt alte detalii care asigura mentinerea in cote optime a sanatatii.Exercitiile fizice regulate sunt esentiale pentru pastrarea unui tonus sanatos, cu atat mai mult cu cat munca de acasa exclude inclusiv banala deplasare la serviciu. In acest sens, recomandarea e de a gasi ceva timp pentru o plimbare sau un jogging inainte sau dupa orele de lucru si, in paralel, luarea unor pauze scurte de dezmortire a organismului. A nu se uita si de hidratare, care elimina sau atenueaza durerile de cap sau senzatia de ochi obositi.Socializarea e un ultim aspect subliniat de specialisti, mai exact absenta acesteia in cazul celor care stau singuri in casa, de dimineata pana sera. Ca urmare, sunt extrem de utile discutiile cat mai dese (prin telefon sau prin platformele video) cu prietenii sau cu colegii de serviciu, chiar si pe subiecte care n-au legatura cu jobul.