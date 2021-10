Cum sa te trezesti mai devreme fara sa te simti obosit

In incercarea de a ne face programe cat mai bine structurate, de a castiga timp liber, de a bifa cat mai multe sarcini in agenda profesionala sau personala sau, pur si simplu, pentru a fi mai eficiente, multe persoane incearca sa isi formeze un obicei sanatos din trezitul dimineata devreme. Multi dintre cei mai apreciati oameni de afaceri din lume, de exemplu, CEO-ul Apple, Tim Cook, sau CEO-ul Disney, Bob Iger, se trezesc in jurul orei 4 dimineata. Multi dintre acesti oameni de succes marturisesc ca lucreaza mai bine si, cel mai important, fara intreruperi la primele ore ale diminetii, cand majoritatea colaboratorilor dorm. Pe de alta parte, un studiu al Universitatii din Toronto a concluzionat ca persoanele care se trezesc devreme sunt si mai sanatoase si mai fericite decat cele care dorm pana mai tarziu. Daca si tu vrei sa faci parte din clubul celor care se trezesc foarte devreme, iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa implementezi acest obicei si sa nu te simti obosit peste zi.

Respecta un program

Pentru organismul tau, respectarea unui program de somn este un aspect foarte important, care ii asigura o functionare mai buna pe tot parcursul zilei. Pentru ca el sa poata sa-si echilibreze ciclul de veghe si somn, are nevoie ca tu sa mergi la culcare, in fiecare seara, la aproximativ aceeasi ora si sa te trezesti in fiecare zi la o ora fixa. Asta te va ajuta, in timp, sa te simti mult mai putin obosit sau somnoros, indiferent de ora la care alegi sa te trezesti.

Ritualul de dimineata

Felul in care iti organizezi diminetile are un impact semnificativ asupra starii tale de spirit de-a lungul intregii zile. De aceea, multi oameni de succes aleg sa mediteze la inceputul zilei, sa citeasca texte inspirationale sau sa rosteasca afirmatii care ii motiveaza. Multi nu se pot trezi fara o cafea buna. Daca te numeri printre ei, nu ezita sa investesti intr-un aparat cafea Philips, care iti va transforma acest obicei matinal intr-un adevarat ritual.

Sport

Anna Wintour, redactorul sef al celebrei reviste Vogue, editia americana, in varsta de 71 de ani, este si ea una dintre vedetele care se trezesc la ora cinci dimineata si, dupa ce isi bea cafeaua si citeste ziarele, joaca tenis timp de o ora. De altfel, multe vedete isi programeaza sedintele de antrenament dimineata, deoarece miscarea si exercitiile fizice te ajuta sa te simti mai energic pe tot parcursul zilei. In plus, in timp ce faci sport, in creier se elibereaza hormonii fericirii, dopamina si serotonina, care te ajuta sa fii si mai binedispus.

Atentie la alimentatie

Dieta are un efect important asupra calitatii somnului, iar aceasta are, la randul sau, un impact asupra starii tale din timpul zilei. O dieta echilibrata te ajuta sa te odihnesti mai bine, dar si sa te simti mai energic pe parcursul zilei. De asemenea, este recomandat sa eviti alimentele bogate in zahar si grasimi, mai ales la cina. O masa de seara prea copioasa poate sa iti afecteze somnul. Pe de alta parte, este important sa acorzi atentie si bauturilor pe care le consumi. Evita sa bei cafea, bauturi carbogazoase energizante sau ceai verde ori negru dupa ora 15.00, ca sa fii sigur ca te vei odihni bine. Daca dupa-amiaza te simti mai letargic si ai nevoie de un plus de energie, incearca un suc natural de fructe si legume: spanacul combinat cu mere, telina si suc de lamai constituie o reteta foarte buna in acest sens.

Asadar, acordand atentie unor detalii si cu un mic efort de vointa, poti face si tu parte din clubul matinalilor de succes.

