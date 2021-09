Cum să obții un zâmbet frumos, dar mai ales sănătos

Se spune ca zambetul este cartea noastra de vizita, deci trebuie sa avem grija pe cat se poate de dantura noastra si sa mergem la medicul stomatolog ori de cate ori simtim un disconfort pentru a rezolva problemele dentare rapid si fara durere. Unii oameni sunt nemultumiti de modul in care arata dintii, chiar daca acestia sunt perfecti sanatosi - vorbim desigur despre situatia in care dintii sunt ingalbeniti, strambi, incalecati sau din contra exista spatii mari, inestetice, intre ei. In astfel de situatii ai la dispozitie doua variante: fie optezi pentru niste fatete dentare, fie pentru un aparat dentar.

Fatete dentare pentru corectarea aspectului dintilor

Fatetele dentare au inceput sa fie din ce in ce mai folosite in ultimul timp pentru ca pot schimba total aspectul danturii si iti pot aduce zambetul mult visat. Cu toate acestea, exista situatii in care fatetele dentare sunt recomandate si situatii in care sunt contraindicate. Daca te confrunti cu dinti cu o culoare neuniforma sau cu o forma neplacuta, cum ar fi dinti foarte ascutiti, dinti foarte mici sau chiar dinti sparti, poti opta fara niciun fel de problema pentru fatete dentare, iar rezultatul final va fi unul spectaculos. Principalul avantaj al acestei solutii este faptul ca rezultatul este instant - este adevarat ca sunt necesare cateva vizite la medicul stomatolog pentru amprentarea dintilor, slefuire si diverse probe, insa din momentul in care au fost fixate, ai scapat.

Fatetele dentare nu sunt recomandate in situatiile in care ai carii profunde sau plombe de dimensiuni mari, daca ai dintii sensibili sau daca ai probleme cu pozitia dintilor de sus in raport cu cei de jos.

Aparat dentar pentru corectarea pozitiei dintilor

Cine a spus ca zambetul frumos nu se poate ascunde si in spatele unui aparat dentar? Mai ales daca vorbim despre un aparat dentar ceramica care este aproape invizibil. Am tinut sa precizam acest lucru pentru ca sunt multe persoane care amana sa isi rezolve problemele cu dantura cu ajutorul aparatului dentar din cauza aspectului. In ziua de astazi exista atat de multe alte optiuni atunci cand vine vorba de aparatul dentar incat aceasta scuza nu mai tine - poti opta pentru un aparat dentar ce are braket-urile din ceramica (acestea sunt foarte putin vizibile, avand o culoare apropiata cu cea a dintilor) sau pentru un aparat dentar Invisalign care are forma unei gutiere - nimeni nu va sti ca porti un aparat dentar!

Inainte de a avea un zambet frumos, trebuie sa ne asiguram ca toti dintii sunt sanatosi. Statisticile arata ca multi romani amana vizita la medicul stomatolog din diverse motive: frica (stomatofobia exista si chiar se manifesta urat in cazul anumitor persoane), ignoranta sau presupunerea ca tratamentele dentare sunt scumpe. Hai sa schimbam aceasta statistica si gandire si sa mergem la medic atunci cand trebuie pentru a ne rezolva toate problemele. Apoi ne putem gandi si la un zambet frumos, scos din reviste.

