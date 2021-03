Cum sa depasesti mai usor momentele grele ale batranetii si ce solutii poti gasi pentru cei dragi?

Varstnicii care sufera de boli grave, incurabile, in special de anumite forme de dementa, cum este boala Alzheimer, au nevoie de o ingrijire speciala, din partea unor persoane cu experienta in acest domeniu. De aceea, un camin de batrani care ofera servicii premium, concepute special pentru persoanele cu aceste afectiuni, este cea mai buna alegere. Stim insa ca decizia internarii unei rude apropiate este una foarte dificila, de aceea venim in ajutorul tau si iti prezentam in continuare cateva sfaturi care iti pot fi de folos.Ca sa intelegi mai bine problemele cu care se confrunta parintele sau bunicul tau si care sunt nevoile sale de ingrijire, ar fi bine sa te documentezi despre afectiunea de care sufera. Rareori se intampla ca o persoana in varsta sa nu fie diagnosticata cu o boala cronica si sa aiba nevoie de un tratament indelungat, care poate sa afecteze, in timp, calitatea vietii.Astfel, varstnicii devin mai vulnerabili si mai deprimati, pentru ca nu mai pot fi la fel de activi ca in trecut. Iata de ce este important sa fii mereu alaturi de ei, sa-i incurajezi si sa la arati multa rabdare si intelegere si, mai ales, sa stii exact care sunt problemele cu care se confrunta.Inainte sa alegi caminul potrivit pentru internarea persoanei dragi, este indicat sa vizitezi cat mai multe centre de acest fel. Trebuie sa acorzi mare atentie conditiilor de cazare, dar si serviciilor medicale care pot fi oferite rezidentilor, activitatile de care pot beneficia acolo si atitudinii personalului.Intereseaza-te daca respectivul camin poate oferi un plan de ingrijire pentru Alzheimer , special conceput pentru persoanele care sufera de aceasta boala. Tine cont ca o persoana care sufera de tulburari de memorie si de comportament are nevoie de ajutor permanent, inclusiv pentru a manca si pentru a se deplasa. Nu toate caminele de batrani au personal calificat pentru ingrijirea acestor bolnavi.Dupa alegerea centrului de ingrijire potrivit, este important sa discuti cu parintele sau cu bunicul tau despre aceasta schimbare importanta care va avea loc in viata lui. Cu rabdare si intelegere, este important sa-i explici de ce internarea in camin este cea mai buna alegere pentru el. Va scapa de grija gospodariei si a controlului medical, pentru ca la camin va fi consultat zilnic, iar tratamentul cronic ii va fi administrat corect si la timp, de catre angajatii caminului.Cel mai important aspect este ca vei putea pastra legatura cu el si ii vei ramane aproape. Spune-i ca puteti vorbi zilnic la telefon si, de cate ori va fi posibil, il vei vizita la camin si vei fi mereu la curent cu starea lui de sanatate. Personalul de la centrul de ingrijire iti va putea oferi oricand informatiile de care ai nevoie despre persoana draga, ca sa stii exact cum se simte si daca are nevoie de ceva. Pastrarea acestui contact permanent este esentiala pentru starea de bine a varstnicilor.