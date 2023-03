Cum să alegi formula de lapte praf potrivită pentru bebe

Prioritatea oricarei mame este de a asigura bunastarea copilului ei prin cea mai buna ingrijire pe care o poate da, iar alimentatia copilului reprezinta baza unei dezvoltari propice a oricarui copil. Indiferent ca mama alapteaza sau nu, in primele 6 luni de viata ale bebelusului cel mai important proces pentru acesta este alimentatia.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sustine alaptarea in primele 6 luni de viata ca unica modalitate de alimentare a nou-nascutului, dar sunt si situatii (de cele mai multe ori, medicale) in care mama nu poate alapta, iar, in aceste instante, mama apeleaza la utilizarea laptelui praf pentru bebelusi.

In acest articol, vom vorbi despre tipurile de formule de lapte praf existente pe piata, care sunt situatiile in care alegem formule speciale de lapte praf pentru bebelusi si multe alte informatii utile pentru cuplurile proaspat devenite parinti.

Ce este laptele praf?

Laptele praf este conceput ca un inlocuitor complet al laptelui uman pentru a satisface nevoile nutritionale complete ale bebelusilor cu varsta sub 12 luni. Pe plan international, componentele necesare pentru formulele de lapte praf sunt stabilite de Codex Alimentarius, un program comun de standarde alimentare supravegheat de Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite si OMS. Tarile individuale pot, de asemenea, sa stabileasca orientari suplimentare.

In total, codexul enumera peste 30 de ingrediente nutritionale necesare pentru laptele praf, inclusiv vitamine si minerale, dar cei trei constituenti majori sunt grasimile, proteinele si carbohidratii - elementele de baza de care nou-nascutii au nevoie pentru a creste si a se dezvolta.

Ce sunt formulele de lapte praf

Formulele de lapte praf sunt in fapt diferite tipuri de lapte praf cu compozitii diferite si care vin sub forme diferite: pulbere sau lichide.

Organizatia Natiunilor Unite estimeaza ca populatia actuala a lumii de 7,2 miliarde va creste cu un miliard in urmatorii 12 ani, ajungand la 9,6 miliarde pana in 2050. Aceasta crestere va conduce la cererea globala de formule de lapte pentru sugari, in special de produse inovatoare care folosesc ingrediente precum prebioticele si fractiunile specifice de proteine din lapte.

Ce tipuri de formule de lapte praf exista

Formulele pentru sugari sunt disponibile in trei forme:

pulbere

lichid

gata de hrănit

Formula sub forma de pudra este, de obicei, cea mai raspandita formula - si cea mai putin costisitoare. Este, de asemenea, mai ecologica, deoarece foloseste mai putin ambalaj decat celelalte doua optiuni. Totusi, nu este sterila si necesita mai multa pregatire decat formula gata de hranire si concentrata.

Asigurati-va ca va spalati bine mainile si folositi o suprafata curata pentru a va pregati formula, avand grija sa nu contaminati cupa sau capacul recipientului punandu-l in orice loc necurat. Pregatiti formula de pudra cu apa curata.

Pentru a amesteca formula de pudra, masurati mai intai cantitatea exacta de apa curata din sticla (urmati instructiunile), apoi adaugati cantitatea corecta de pudra. Raportul dintre apa si pulbere este, de obicei, de o lingura de pulbere la doua uncii de apa, dar acest lucru poate sa nu fie intotdeauna cazul, asa ca asigurati-va ca urmati instructiunile fiecarui producator de formule. De asemenea, utilizati doar lingurita inclusa in cutia pe care o folositi, deoarece cupele pot contine cantitati diferite de formula sub forma de pudra. Agitati bine sticla sau amestecati-o pentru a dizolva complet pudra de formula cu apa.

Formula de lapte lichid concentrata

Se prezinta sub forma de lichid concentrat care trebuie amestecat cu o cantitate egala de apa. Urmati instructiunile pentru adaugarea apei si folositi o sursa de apa sigura pentru a va pregati laptele pentru bebelus (apa de la robinet este, de obicei, in regula, atat timp cat nu exista contaminare locala a apei). Foloseste exact cantitatea de apa pe care o spun instructiunile - daca o diluezi prea mult sau nu suficient, ar putea duce la dezechilibre electrolitice la copilul tau si chiar la malnutritie.

Formula de lapte gata preparata

Formula de lapte gata preparata este sub forma de lichid si nu necesita amestecare cu apa sau alt lichid. Deoarece este sterila, formula gata de hranit este o optiune buna pentru bebelusii care sunt expusi riscului de infectie (cum ar fi bebelusii cu varsta mai mica de 2 luni, nascuti prematur sau care au un sistem imunitar compromis). Este si cel mai convenabil, deoarece nu necesita pregatire.

O sticla nedeschisa poate fi pastrata la temperatura camerei. Daca este deschis, dar nu este folosit, il puteti pastra in siguranta la frigider pana la 48 de ore. In cazul in care s-a administrat laptele direct din sticla si a mai ramas in sticla dupa administrare, se recomanda aruncarea continutului ramas deoarece saliva bebelusului tau poate determina cresterea bacteriilor in formula.

Tipuri de lapte praf, in functie de ce contin

Pe langa forma farmaceutica in care putem sa gasim laptele praf, acesta se mai diferentiaza si prin compozitia sa. Aici avem doua situatii: cel care are o compozitie bazata pe lapte de vaca si cel care are o compozitie bazata pe laptele de soia.

Formula pe baza de lapte de vaca

Laptele de vaca este baza pentru majoritatea formulelor pentru nou-nascuti. Totusi, el contine niveluri mai mari de grasimi, minerale si proteine, in comparatie cu laptele matern uman. Prin urmare, laptele de vaca trebuie degresat si diluat pentru a se asemana mai mult cu compozitia laptelui matern uman. Formula pentru sugari pe baza de lapte de vaca contine uleiuri vegetale adaugate, vitamine, minerale si fier pentru consumul de catre majoritatea sugarilor sanatosi la termen.

Potrivit Academiei Americane de Pediatrie, copiii cu varsta sub un an nu trebuie hraniti cu lapte de vaca crud, nemodificat sau nepasteurizat, ca inlocuitor pentru laptele uman sau laptele praf. In plus, laptele nemodificat nu ofera suficienta vitamina E, fier sau acizi grasi esentiali. Mai mult, sistemele sugarilor nu pot face fata nivelurilor ridicate de proteine, sodiu si potasiu din laptele de vaca nemodificat. Formulele cu un continut de proteine de 2-2,5 g/100 ml si un raport proteina/energie < 3 g/100 kcal sunt utilizate pentru sugarii normali, in timp ce formulele cu continut mai mare de proteine (2,9 g/100 ml) si un raport proteina/energie mai mare (3,5 g/100 kcal) sunt potrivite pentru bebelusi cu o greutate foarte mica la nastere sau prematuri.

Formula pe baza de lapte de soia

Formulele facute din proteine din soia sunt optiuni eficiente pentru sugarii cu galactozemie sau deficit congenital de lactaza. Ele ajuta in cazul in care copilul are colici sau alergie la laptele de vaca, dar cu toate acestea, rar, sugarii care sunt alergici la laptele de vaca pot fi, de asemenea, alergici la laptele de soia. Produsele din soia nu trebuie utilizate la sugarii sub sase luni cu alergie alimentara. Deoarece fitoestrogenii sunt prezenti in formulele pe baza de soia, utilizarile formulelor pe baza de soia sunt limitate de preocuparea cu privire la potentialul rau pentru sugar, desi acest lucru ramane controversat.

Alte tipologii de lapte

Formule hipoalergenice

Formulele de hidrolizat de proteine sunt destinate sugarilor si bebelusilor care nu pot tolera laptele de vaca sau formulele pe baza de soia. Contin proteine care au fost hidrolizate - partial sau extensiv - in dimensiuni mai mici decat cele gasite in produsele pe baza de vaca sau soia. Pentru sugarii care au o alergie la proteine, formulele intensiv hidrolizate sunt o alternativa satisfacatoare.

Formule anti-reflux

Bebelusii hraniti cu lapte praf au, de fapt, rate mai mari de reflux decat bebelusii alaptati. Aceste probleme tind sa atinga varful in jurul valorii de 4 luni. Acest tip de formula este ingrosat cu scopul de a preveni refluxul la bebelusi. Instructiunile de preparare a formulelor anti-reflux pot fi diferite fata de formula standard.

Exista pe piata formule care sunt ingrosate de orez. Acestea pot ajuta la scaderea frecventei regurgitarilor, dar ar trebui sa fie utilizate cu indrumarea medicului pediatru, deoarece nu este intotdeauna recomandat.

Formule fara lactoza

Aceste tipuri de lapte praf se recomanda atunci cand bebelusul este diagnosticat cu intoleranta la lactoza, aceasta fiind substituita cu alte glucide.

Formule specializate

Formulele speciale pentru bebelusi sunt de obicei facute pentru a ajuta cu o anumita problema de sanatate sau de hranire. Pot avea adaos de vitamine si nutrienti si pot fi preparate cu diferite proteine si carbohidrati care sustin mai bine sugarii sensibili.

Adesea, bebelusii prematuri au nevoi alimentare speciale si au nevoie de nutrienti suplimentari pentru a-si sustine sanatatea. Bebelusii prematuri au nevoie de mai multe calorii. Exista formule speciale pentru prematuri care au ingrediente de sustinere precum calciu, fosfor, proteine, sodiu, potasiu si alte minerale, inclusiv fier, zinc si cupru. Sunt facute cu cantitati mai mari de diverse vitamine si mai multe proteine pentru a sprijini copiii in crestere.

Descopera si alte produse mama si copilul necesare in perioada de crestere.

Proprietatile laptelui praf pentru bebelusi

Formulele pentru sugari trebuie sa includa cantitati adecvate de apa, carbohidrati, proteine, grasimi, vitamine si minerale. Compozitia formulei pentru sugari este strict reglementata si fiecare producator trebuie sa urmeze liniile directoare stabilite de agentiile guvernamentale. De exemplu, toate componentele majore adaugate in formula (proteine, lipide, carbohidrati) au o gama de valori minime si maxime pentru eficacitatea lor. Intervalul necesar pentru fiecare nutrient trebuie mentinut pe toata durata de valabilitate a produsului. Pentru aminoacizi, numai formele L de aminoacizi sunt permise sa fie adaugate, in timp ce formele D nu sunt permise. Fructoza trebuie evitata din cauza intolerantei la fructoza. De asemenea, nu sunt permise grasimile si uleiurile hidrogenate. Preparatul pentru sugari gata pregatit pentru consum trebuie sa contina nu mai putin de 60 kcal (250 kJ) si nu mai mult de 70 kcal (295 kJ) de energie, la 100 ml.

Cu ajutorul ghidurilor OMS, agentiile federale si locale din diferite tari controleaza si monitorizeaza reglementarile pentru formulele pentru sugari, inclusiv cerintele privind calitatea si practicile de fabricatie. Din perspectiva producatorilor, este in interesul lor sa-si imbunatateasca continuu produsele pentru a fi cat mai aproape din perspectiva proprietatilor de laptele matern uman.

Cum alegi laptele praf cu care sa incepi

Alegerea formulei de lapte praf pentru bebelusul tau trebuie sa fie facuta impreuna cu medicul pediatru si decizia trebuie sa tina cont, in primul rand, de doua criterii:

varsta bebelusului

compozitia laptelui praf

Asa cum am mentionat, varsta copilului este primul criteriu ce trebuie avut in vedere. Producatorii de lapte dozeaza atent continutul nutritional al produsului in functie de nevoile pe care le are bebelusul. In principiu, formulele de lapte sunt impartite pe categorii de varsta care, in general, nu variaza foarte mult de la un producator la altul. Asadar, formula de inceput este destinata bebelusilor care sunt alimentati inca de la nastere cu lapte praf, in exclusivitate sau ca si completare la alimentatia cu lapte matern.

Exista producatori care ofera alternative la aceasta formula, de exemplu, formulele pentru bebelusii prematuri sau care au o greutate mica la nastere pot beneficia de o astfel de formula care este imbunatatita cu adaos de substante nutritive necesare unei bune dezvoltari ale copilului.

Cum alegi laptele praf cu care sa continui

Formula de lapte praf dupa 6 luni (la unii producatori, dupa 4 luni) este, in general, destinata bebelusilor care au fost alaptati exclusiv o perioada, dar si bebelusilor care primesc laptele praf ca supliment alimentar. Este mai satioasa decat formula de inceput, continand substante nutritive mai numeroase, adecvate nevoilor crescute ale bebelusului.

Totul despre laptele de crestere

Formula de lapte praf dupa 12 luni (la unii producatori, dupa 10 luni) este, in general, o formula de completare a alimentatiei bebelusului care trebuie sa contina, la aceasta varsta, si o serie de alimente solide introduse in alimentatie conform unei scheme de diversificare specifice. Este o asa-numita formula de crestere, care poate fi pastrata in alimentatia copilului pana la 2 - 3 ani, avand un aport semnificativ la dezvoltarea armonioasa a organismului si la mentinerea sanatatii.

Cum se prepara corect formula de lapte praf

Pregatirea si depozitarea in siguranta a formulei pentru sugari sunt importante pentru sanatatea bebelusului dumneavoastra. Urmati acesti pasi pentru a va asigura ca formula bebelusului este hranitoare si sigura:

Verifica data de expirare

Spala-te pe maini - Inainte de a pregati formula, spalati-va bine mainile cu apa si sapun. Uscati-va bine mainile. Curatati zona in care veti pregati formula.

Pregateste-ti sticla - Sterilizati biberoanele, tetinele, capacele si inelele inainte de a le folosi pentru prima data

Adaugati apa la formula concentrata lichida sau pudra, iar, in cazul in care ati optat pentru o formula lichida gata de hranire, la aceasta nu va trebui sa adaugati apa. Puteti folosi apa curata de la robinet sau apa

imbuteliata pentru formula lichida sau pudra concentrata

Masurati formula - Masurati cu atentie cantitatea de apa si formula. Prea multa apa poate insemna ca bebelusul tau nu primeste suficienti nutrienti. Prea putina apa poate cauza bebelusului sa aiba probleme digestive sau sa nu aiba suficiente lichide.

Pentru formula gata de utilizare. Turnati suficienta formula pentru o singura hranire, intr-un biberon curat. Atasati tetina si capacul la biberon.

Pentru formula lichid-concentrata. Turnati cantitatea de apa necesara intr-o sticla curata. Turnati cantitatea de formula necesara in sticla. Atasati tetina si capacul la biberon si agitati bine.

Pentru formula sub forma de pudra. Determinati cantitatea de formula pe care doriti sa o preparati, urmand instructiunile de pe ambalaj. Masurati cantitatea de apa necesara si adaugati-o intr-o sticla curata. Utilizati cupa livrata cu recipientul pentru formula pentru a scoate formula sub forma de pudra. Adaugati numarul de cupe necesare in sticla. Atasati tetina si capacul la biberon si agitati bine.

