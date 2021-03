Cosmeticele cu ulei CBD, un business de viitor

Uleiul CBD este creat din canabis de calitate superioara, cu o concentratie mare de canabidiol. Produsele care au la baza acest ingredient difera semnificativ fata de marijuana medicinala, aceasta din urma fiind obtinuta din soiuri de canabis cu concentratii mai mari de tetrahidrocannabinol (THC).Diferenta consta in faptul ca aceasta componenta nu este psihoactiva, deoarece plantele din care se obtine contin doar urme slabe de THC, mult sub limita maxima admisa de lege. Beneficiile aduse pentru organism sunt insa multiple si confirmate de oameni de stiinta din intreaga lume.Astfel, produsele pe baza de ulei CBD regleaza diverse functii metabolice ale organismului, fara a conferi starea de "high" specifica plantelor cu continut ridicat de THC. Ele combat stresul si anxietatea, elimina insomnia si ajuta in procesul de relaxare.Compusii activi accelereaza vindecarea psoriazisului si a cancerului de piele. Produsele stimuleaza procesele antioxidante din corp, care combat excesul de colesterol si asigura o functionare optima a sistemului cardiovascular.Magazinul online legalizeit.ro ofera o gama variata de produse cosmetice care contin acest compus al canabisului.Samponul Gentle Hydrolate, de exemplu, este certificat de prestigioasa institutie Natrue.org - Asociatia Internationala a Cosmeticelor Organice si Naturale. Este ideal pentru folosire zilnica, pentru toate tipurile de par, fiind recomandat inclusiv pentru copii.Lotiunea de corp Pristine Forest este o combinatie din extracte concentrate din plante, care hraneste pielea si, in acelasi timp, ii intareste capacitatea naturala de aparare impotriva oricarei eventuale probleme.Uleiul antioxidant pentru fata Hemptouch are o deosebita putere de regenerare, datorita amestecului unic de uleiuri din seminte organice bogate in antioxidanti.Iar acestea sunt numai cateva exemple dintr-o gama de produse care, treptat, cuceresc tot mai multi consumatori.Aparut pe piata romaneasca in aprilie 2016, www.legalizeit.ro a reusit sa faca cunoscute publicului atat cele mai interesante si practice accesorii si echipamente pentru fumatori, cat si o serie de produse cosmetice cu ulei CBD. Faptul ca acestea provin de la peste 200 de producatori din intreaga lume reprezinta o garantie a seriozitatii si a calitatii.Succesul de care se bucura produsele printre consumatorii romani este confirmat de faptul ca afacerea a crescut constant, astfel ca in prezent exista magazine LEGALIZEIT la Bucuresti, Cluj, Galati, Ploiesti, Timisoara, Iasi, Bacau, Craiova si Constanta.Daca vrei sa deschizi, la randul tau, un magazin, primul pas este sa trimiti un email la adresa office@legalizeit.ro, cu titlul "Franciza", urmat de numele orasului tau. Emailul trebuie sa contina o prezentare profesionala a celui ce doreste sa deschida magazinul.Trebuie sa stii, de asemenea, ca in Bucuresti se pot deschide magazine la o distanta de minimum 2 kilometri fata de magazinul deja existent, iar in fiecare oras din provincie se poate deschide cel mult o unitate de vanzare.Ofera-ti aceasta sansa! Afacerile cu ulei CBD reprezinta, conform multor specialisti in business, una dintre cele mai bune investitii pe care le poti face in prezent!