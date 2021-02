Ce trebuie sa stii despre tratamentul anti-herpes

Aciclovir

Valaciclovir

Famciclovir

Penciclovir

Docosanol

Lamaita (roinita) - balsamul de buze pe baza de roinita (1% extract) reduce roseata si ar putea preveni o infectie recurenta, datorita proprietatilor antivirale. O alta optiune este sa utilizezi o compresa cu ceai de lamaita.

Gheata - desi nu grabeste vindecarea, aceasta ajuta la ameliorarea inflamatiei.

Aloe vera - gelul de aloe are efecte antiinflamatoare, antivirale si hidratante.

Suplimentele cu lizina (aminoacid) - conform studiilor, acestea scad recurenta infectiilor herpetice la unii pacienti.

Crema de protectie solara - ajuta la protejarea leziunilor in timpul vindecarii, dar si la prevenirea reaparitiei herpesului. Se pot utiliza balsamuri de buze cu SPF de minim 30.

Propolisul - are proprietati antivirale si ar putea favoriza vindecarea ranilor si leziunilor.

Vaselina cosmetica - ajuta la ameliorarea disconfortului, prin hidratarea eficienta a pielii.

Otet de mere diluat - unele studii au aratat ca otetul de mere ar avea efecte antibacteriene si antivirale. Acesta trebuie diluat inainte de a fi aplicat, pentru a preveni iritatiile.

Mierea de manuka - studiile recente au demonstrat efectul benefic al mierii de manuka in vindecarea herpesului.

Uleiul esential de arbore de ceai - acesta are proprietati antivirale si antiinflamatorii, ceea ce ar favoriza vindecarea si ameliorarea simptomelor. Se aplica pe leziune, dupa diluare in prealabil cu un ulei vegetal.

Reducerea stresului - stresul scade imunitatea oranismului, prin hipersecretia de cortizol.

Atingerea leziunilor - nu numai ca poti transfera bacterii la nivelul leziunilor prin atingerea herpesului, insa daca nu te speli riguros pe maini dupa ce il atingi, poti facilita transmiterea virusului.

Spargerea veziculelor - evita sa rupi sau sa spargi herpesul, deoarece acest lucru nu va grabi vindecarea, ci din contra. Spargerea acestuia duce la sangerari si la agravarea inflamatiei.

Indepartarea crustei - dupa ce herpesul incepe sa se vindece, acesta formeaza o crusta. Nu incerca sa indepartezi acea crusta, deoarece veziculele pot reaparea. Crusta va cadea singura dupa vindecarea completa.

Spalarea excesiva - evita curatarea excesiva a zonei in speranta ca se va vindeca mai repede. Acest lucru poate duce la iritatie si la indepartarea precoce a crustelor.

Sexul oral - evita sexul oral pana la vindecarea completa, pentru a preveni aparitia herpesului genital. De asemenea, trebuie sa stii ca infectia se transmite si inainte de aparitia propriu-zisa a leziunilor. Asadar, trebuie sa eviti sexul oral si in perioada de debut a herpesului, atunci cand apare inflamatia.

