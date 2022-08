Ce se întâmplă când dormim? 3 lucruri pe care le facem fără să știm

Chiar daca ai putea crede ca in timpul somnului organismul tau ia o pauza, acest lucru este departe de a fi adevarat. De fapt, abia in timpul somnului au loc anumite procese biologice vitale. Spre exemplu, creierul stocheaza noile informatii, celulele nervoase comunica si se reorganizeaza, ceea ce sprijina functionarea normala a creierului. De asemenea, organismul repara celulele a caror integritate structurala a fost compromisa, face stocuri energetice pentru urmatoarea zi si elibereaza in organism molecule precum hormonii si proteinele.

Descopera 3 lucruri pe care le facem fara sa stim in timpul somnului!

1. Sforaim in timpul somnului

Este un adevar faptul ca cei mai multi dintre noi sforaie in timpul somnului. Desi este un proces fiziologic anormal, care poate indica anumite afectiuni de ordin respirator si cardiovascular, sforaitul este oarecum obisnuit dupa o solicitanta zi de munca. Totusi, trebuie tratat inainte de a se agrava peste masura, deoarece poate duce la probleme mult mai serioase.

Referitor la sforait, aparitia acestuia, in acceptie medicala, se datoreaza mai multor factori, cum ar fi deviatia de sept, congestia nazala. Sforaitul mai poate aparea si in timpul racelilor, cand sinusurile devin incarcate cu mucus. Cand sforaim, tesuturile moi vibreaza datorita socului mecanic si, astfel, creeaza un disconfort la nivelul tractului respirator.

2. Oprirea respiratiei in timpul somnului

Acest proces poarta numele de apnee in somn si, de cele mai multe ori, determina trezirea brusca a persoanei care se confrunta cu aceasta problema. Pentru a fi diagnosticata si a se instaura tratamentul corespunzator, trebuie realizate investigatii medicale specifice. Ulterior, tratamentul presupune exercitii de respiratie si chiar interventii chirurgicale minimum invazive.

Apneea din timpul somnului este determinata de mai multi factori, printre care greutatea excesiva, istoricul familial, hipertensiunea arteriala si stresul cronic. De asemenea, persoanele care sufera de alergii (acarieni, praf) prezinta o incidenta mult mai mare a acestei afectiuni, fiind necesara mentinerea unui mediu curat in dormitor si curatarea periodica a lenjeriei.

3. Scrasnirea dintilor in timpul somnului

Afectiune cunoscuta sub numele de "bruxism", scrasnirea dintilor in timpul somnului nocturn (sau chiar diurn) este o problema inconstienta, care poate fi depistata doar de catre persoanele care se afla in apropierea individului. De asemenea, bruxismul poate fi diagnosticat si printr-un control stomatologic, atunci cand se descopera ca smaltul dintilor este deteriorat.

Cauzele aparitiei bruxismului nu sunt foarte clare, insa starile de anxietate, furie, stres, odihna insuficienta, alinierea incorecta a dintilor si tratamentele stomatologice pot exacerba acest proces. Netratat, bruxismul poate duce la dureri de cap, dureri faciale pierderea integritatii structurale a dintilor si dificultati in masticatie.

Chiar daca noi incercam sa ne odihnim, pot exista multe variabile care sa interfereze cu un somn profund si relaxant. Organismul nostru este foarte activ si in timpul somnului, o mare parte din energie fiind investita in procese de reparare, secretie a unor hormoni si sinteza de noi biomolecule.

Totusi, pentru ca acesta sa se poata ocupa optim de toate procesele, este important sa-ti asiguri un somn profund, relaxant si corect, care sa nu genereze dureri de spate sau alte probleme fizice.

Autor: Organic Agency - Agentie SEO Bucuresti

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.