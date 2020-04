Ce rol joaca sistemul imunitar in lupta contra COVID-19?

Desi oamenii de stiinta au descifrat modul in care noul coronavirus (SARS-CoV-2) patrunde in organism, inca nu exista un vaccin sau medicamente disponibile pentru a preveni sau trata infectia Covid-19. Iata care sunt efectele noului coronavirus asupra organismului si ce reactii poate avea sistemul imunitar.Infectia cu coronavirus se transmite prin picaturile de saliva ajunse in aer sau pe suprafete atunci cand o persoana infectata tuseste, stranuta sau chiar vorbeste.Particulele contaminate pot patrunde prin nas, gura, ochi in organismul persoanelor care intra in contact cu un pacient simptomatic sau asimptomatic.Expertii au dovedit ca noul coronavirus intra in corp cu ajutorul unor receptori speciali, aflati la suprafata celulelor din caile aeriene.Acestia se numesc receptori pentru agiotensin-convertaza (ACE). Coronavirusul se ataseaza de celula umana doar daca exista o conexiune perfecta intre cele doua, prin intermediul unei proteine in forma de sulita (spike-protein) a lui SARS-CoV-2.Cu cat noul coronavirus intalneste mai multi receptori ACE, cu atat infectia Covid-19 devine mai grava. Cand exista mai putini receptori ACE, asa cum se intampla la copii, infectia este mai blanda.Receptorii ACE sunt foarte putini la nastere si se dezvolta odata cu varsta.Odata patruns in celula umana, materialul genetic al virusului deturneaza functia normala a celulei, comandandu-i sa nu-si mai indeplineasca rolul, ci sa ajute la multiplicarea virusului.Toate acestea se intampla la nivelul celulelor de la nivelul mucoasei respiratorii, apoi in plamani. Pe masura ce virusul se multiplica, sunt infectate tot mai multe celule.Simptomele incep sa se agraveze si sa apara dificultatile respiratorii. Functia pulmonara este ingreunata si se produce inflamarea tesutului pulmonar. In aceste conditii, plamanii se pot umple cu lichid si celule moarte. Se instaleaza pneumonia. In continuare evolutia depinde de modul in care reactioneaza sistemul imunitar.Datele publicate pana acum arata ca aproximativ 80% dintre persoanele infectate au forme usoare si medii ale bolii. Restul dezvolta forme grave, iar pentru unii dintre pacienti afectiunea este fatala. Expertii sustin ca totul depinde de competenta sistemului imunitar de a face fata procesului inflamator de la nivelul plamanilor.Atunci cand sistemul imunitar este coplesit de multiplicarea virusului, determina un raspuns exagerat care declanseaza ceea ce specialistii numesc "furtuna de citokine".Celulele imunitare sunt derutate si, in loc sa-si indeplineasca functia de aparare, ataca suplimentar organismul.Astfel se instaleaza insuficienta respiratorie severa, multi dintre pacienti avand nevoie de ventilatie mecanica.Din pacate, in cazul unora, plamanii cedeaza, survine deficienta multipla de organ, cu risc de deces.Persoanele in varsta sau cele care au diferite afectiuni cronice, precum diabet, boli cardiovasculare, boli autoimune, cancer, prezinta un risc mai mare de a dezvolta forme grave, tocmai din cauza faptului ca au un sistem imunitar slabit.Desi oamenii de stiinta afirma ca nu exista o metoda clara de prevenire a infectiei cu coronavirus, medicii spun ca trebuie sa avem multa grija de sanatatea noastra.Evident, in primul rand, vom respecta masurile de distantare sociala impuse de autoritati si regulile de igiena personala, dar in plus ne ingrijim si de rezistenta imunitara a organismului nostru.Expertii au observat ca gravitatea imbolnavirii nu depinde doar de contactul cu virusul, ci si de capacitatea sistemului imunitar de a-i controla inmultirea in celulele noastre si apoi de a-l distruge.Vitamina C a fost folosita in doze mari, intravenos, in schema de tratament pentru pacienti cu forme usoare si medii ale bolii.Chiar daca autorii nu pot afirma ca vitamina C previne infectarea cu COVID-19, studiile au aratat ca aceasta a ajutat la sustinerea sistemului imunitar, iar subiectii au trecut cu bine peste infectie.Desi alte vitamine sau remedii nu au fost testate oficial in cazul coronavirusului, medicii afirma ca pentru o imunitate puternica pot fi utilizate si: vitamina D, zinc, probiotice, anumite formule homeopatice , o dieta bogata in fructe, verdeturi si legume proaspete, hidratarea corespunzatoare.In plus, mentinerea unei atitudini pozitive, odihna si timpul petrecut cu cei dragi fac parte din stilul de viata care ne mentine sanatosi.