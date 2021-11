Ce poti face pentru a avea un somn mai linistitor

Odihna corespunzatoare este la fel de importanta pentru o viata sanatoasa precum sunt alimentatia echilibrata, consumul de apa si activitatea fizica. Desi multi nu acorda importanta cuvenita celor 8 ore de somn mentionate de specialisti, in realitate, acestea isi pun semnificativ amprenta asupra vitalitatii, eficientei si sanatatii. Un somn linistit inseamna dimineti mai frumoase, un randament sporit in rezolvarea sarcinilor de peste zi si o stare de bine, fizica si mentala, excelenta. Insa, de cele mai multe ori, stresul si oboseala influenteaza programul de odihna si calitatea somnului, asa ca iritarea si lipsa de chef sunt frecvente. Ce poti face sa dormi mai bine si sa te trezesti voios? Iata cateva solutii care iti pot fi de ajutor.

Incearca sa-ti stabilesti un orar regulat de somn

Atunci cand vrei sa ai un somn de calitate este esential sa respecti un orar constant de somn. Chiar daca iti poate fi mai greu sa te adaptezi, incearca sa te culci seara aproximativ la aceeasi ora si sa te trezesti la fel, la o ora prestabilita. Ai grija sa pastrezi programul chiar si in weekend; dupa ceva timp vei observa ca totul o sa vina natural. Practic, vei adormi seara fara probleme, iar daca somnul este suficient si linistitor, o sa te trezesti fara alarma pentru ca organismul isi va seta propriul ceas intern.

Creeaza o atmosfera relaxanta in dormitor

De cele mai multe ori, nu poti avea parte de odihna mult dorita din cauza conditiilor din dormitor. Iar unul dintre factorii care contribuie la un somn mai bun este salteaua. Este important sa te asiguri ca ai un produs potrivit pentru nevoile tale, care iti sustine corpul astfel incat dimineata sa nu te trezesti cu dureri cervicale sau lombare. In cazul in care observi ca salteaua este vinovata de lipsa somnului, dar nu vrei sa investesti intr-una noua, ia in calcul folosirea unor toppere calitative. De asemenea, ai grija si ca perna sa fie potrivita pentru tine, temperatura din dormitor optima, in jur de 18-20 de grade Celsius, iar camera aerisita si intunecata.

Controleaza nivelul de lumina

Chiar daca ti se pare ca dormi mai bine atunci cand ai putina lumina in camera, in realitate, te vei simti odihnit si energizat daca tragi draperiile in totalitate. Corpul uman este conectat la ritmul circadian, ceea ce inseamna ca sub efectul expunerii la lumina avem tendinta de a fi activi. In intuneric, glanda hipofiza secreta mai multa melatonina care faciliteaza starea de somnolenta. Totodata, ai grija si la lumina puternica a televizorului/calculatorului pentru ca poate suprima productia de melatonina. Mai mult, nu folosi nici telefonul ori tableta cu cel putin 15 minute inainte de ora de somn, daca vrei sa te bucuri de o noapte linistita.

Opteaza pentru un stil de viata sanatos

Obiceiurile alimentare pot spune multe despre calitatea somnului tau. De preferat ar fi sa iei cina devreme si sa eviti consumul de alimente cu minim doua ore inainte de a merge la culcare. Incearca sa limitezi cofeina, sa eviti mancarurile consistente, sa micsorezi cantitatea de zahar si carbohidratii rafinati precum cei din painea alba, paste, orez sau dulciuri, pentru ca-ti dau energie. Proteinele se digera foarte greu, de aceea, seara ar trebui sa consumi produse de origine vegetala. Nu bea alcool inainte de somn pentru ca acesta scade latenta somnului si conduce la treziri peste noapte. La fel, fumatul poate determina tulburari de somn.

Activitatile fizice din timpul zilei te pot ajuta sa dormi mai bine. Atentie! Efortul fizic trebuie facut dimineata sau spre pranz fiindca seara exercitiile stimuleaza corpul si cresc temperatura.

Atunci cand dormi ai nevoie de un mediu linistit si relaxant, care sa-i transmita creierului ca a venit momentul sa se elibereze de stres. Incearca sa acorzi mai multa importanta programului de odihna, iar astfel te vei trezi mult mai energic si plin de viata in fiecare zi, pregatit pentru a finaliza cu succes orice task.

