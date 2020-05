Cat de sigur este mersul la piscina in vreme de pandemie. Se transmite noul coronavirus prin apa?

Centrul de Control si Prevenire a Bolilor din SUA (CDC) a transmis ca "nu exista dovezi ca boala COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor sau a cazilor", relateaza New York Post.Totusi, inainte de a ne grabi sa mergem la plaja, expertii atrag atentia ca sunt cateva lucruri de care trebuie sa tinem cont, intrucat va fi aglomeratie.Clorul din apa din piscina este fatal pentru coronavirus."Cantitatea medie de clor dintr-o piscina va ucide virusul", spune Roberta Lavin, profesor de medicina la College of Nursing din cadrul Universitatii din Tennessee.Acelasi este cazul si pentru apa marilor sau a oceanelor, care este sarata. Oamenii de stiinta sustin ca este imposibil ca SARS-CoV-2 sa supravietuiasca intr-un astfel de mediu.Si, in timp ce apa dulce nu omoara virusul, e bine de stiut ca in acest caz riscul de infectare este redus."Cred ca ar trebui sa bei tot lacul ca sa ingerezi o doza infectioasa de coronavirus. Efectul de diluare este atat de puternic", a punctat Paula Cannon, profesoara de microbiologie moleculara si imunologie la Scoala de Medicina Keck, din cadrul Universitatii din California de Sud.Expertii atrag atentia ca nu la apa este problema, ci la restul suprafetelor, care trebuie dezinfectate constant. Este vorba despre sezlonguri, scaune, balustrade, etc.De asemenea, trebuie mentinuta distanta de cel putin doi metri intre persoane care nu apartin aceleiasi familii, atat in apa, cat si pe uscat.In plus, este de evitat imprumutarea unor lucruri precum ochelarii de inot.CDC "descurajeaza oamenii sa imparta articole dificil de igienizat sau menite sa intre in contact cu fata". Aici intra si clestele pentru nas folosit la inot sau mastile si tuburile pentru snorkeling.In fine, nu este recomandata purtarea mastii sanitare in timp ce ne aflam in apa.Vezi si Cat de sigur va fi sa inotam in mare si in piscine vara aceastaA.D. ...citeste mai departe despre " Cat de sigur este mersul la piscina in vreme de pandemie. Se transmite noul coronavirus prin apa? " pe Ziare.com