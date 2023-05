Descoperă secretele unei plante adesea ignorate, dar cu proprietăți remarcabile - leurda! Prin parcurgerea acestui articol, vei afla despre compoziția nutrițională a acestei plante, precum și despre numeroasele ei beneficii pentru sănătate. De asemenea, vom explora și câteva idei delicioase de rețete și modalități de a integra leurda în dieta zilnică.

Compoziția nutrițională a leurdei

Compoziția nutrițională a leurdei este impresionantă, oferind o gamă largă de vitamine și minerale esențiale care susțin funcționarea sănătoasă a organismului. În plus, leurda este o sursă excelentă de antioxidanți, cum ar fi flavonoidele și compușii fenolici, care ajută la protejarea celulelor împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi și contribuie la reducerea riscului de boli cronice. [1, 2]

Leurda conține, de asemenea, compuși sulfurici, precum alicina, care au proprietăți antibacteriene, antifungice și antivirale, și oferă leurdei un gust și miros specific. Alicina este un compus bioactiv cunoscut pentru efectele sale benefice asupra sănătății inimii și a sistemului imunitar. [3]

În plus, leurda este o sursă importantă de fibre dietetice, care ajută la reglarea tranzitului intestinal, menținerea sănătății sistemului digestiv și prevenirea constipației. [2]

Leurda conține în medie 6,5 mg de fier la 100 de grame de frunze. În plus, aceeași cantitate de leurda conține aproximativ 177 mg de potasiu și 38 mg de calciu, acestea fiind printre numeroasele beneficii ale leurdei. [4]

Beneficiile leurdei pentru sănătate

Leurda conține compuși activi precum alicina, care au efecte antibacteriene și antifungice puternice. Potrivit unui studiu din 2017, alicina poate fi eficientă împotriva unei game largi de bacterii, inclusiv cele rezistente la antibiotice. De asemenea, un alt studiu din 2016 a arătat că extrasele de leurda au proprietăți antifungice și pot fi utile în tratamentul infecțiilor fungice. [2, 4]

Planta conține vitamine și minerale esențiale, cum ar fi vitamina C, care ajută la întărirea sistemului imunitar și la protejarea organismului împotriva bolilor și infecțiilor. Potrivit unui studiu din 2018, consumul regulat de leurdă poate ajuta la reducerea inflamațiilor și la îmbunătățirea răspunsului imunitar al organismului. [3]

Consumul de leurdă poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale datorită conținutului de alicină și alți compuși care ajută la relaxarea vaselor de sânge. Potrivit unui studiu din 2013, consumul regulat de leurda poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale la persoanele cu hipertensiune arterială. [2]

Leurda are și efecte diuretice, ajutând la eliminarea toxinelor din organism, având astfel un rol important în detoxifierea și menținerea sănătății generale. Conform unui studiu din 2012, extrasele de leurda au fost eficiente în reducerea nivelului de metale grele din organism. [1]

Cum să integrezi leurda în dietă: rețete și idei

Leurda poate fi integrată cu ușurință în regimul tău alimentar de zi cu zi. Iată o serie de idei pe care le poți pune în practică pentru a urma un stil de viață mai sănătos.

Rețete simple cu leurdă

Leurda poate fi adăugată cu ușurință în diferite preparate culinare, iar unele dintre cele mai simple și delicioase rețete sunt salata de leurdă, pesto de leurdă, omleta cu leurdă și supe cu leurdă. Pentru a prepara salata de leurdă, poți amesteca frunzele de leurdă cu alte legume, cum ar fi roșii și castraveți, și să adaugi un dressing de ulei de măsline și oțet balsamic. Pesto de leurdă poate fi preparat prin mixarea frunzelor de leurdă cu nuci și ulei de măsline, iar omleta cu leurdă poate fi pregătită prin adăugarea frunzelor de leurdă la ouăle bătute și prăjite. Supele cu leurdă pot fi făcute adăugând frunzele de leurdă la supa de legume sau la supa de pui.

Combinarea leurdei cu alte alimente sănătoase

Leurda poate fi combinată cu alte alimente sănătoase, cum ar fi nucile, legumele și peștele, pentru a obține un aport crescut de nutrienți. Nucile pot fi adăugate la pesto-ul de leurdă, iar legumele, cum ar fi sparanghelul sau broccoli, pot fi pregătite alături de leurdă pentru un prânz sau cină sănătoase. Peștele poate fi gătit cu un sos de leurdă, care adaugă un gust minunat și o aromă proaspătă.

Prepararea conservelor și produselor derivate din leurdă

Leurda poate fi conservată prin congelare sau uscare și poate fi folosită mai târziu în diverse rețete. De asemenea, uleiurile și unguentele de leurdă pot fi preparate și utilizate pentru beneficiile lor terapeutice. Ceaiul de leurdă poate fi făcut prin infuzarea frunzelor de leurdă în apă fierbinte, iar siropul sau tinctura de leurdă pot fi preparate pentru a fi consumate pe tot parcursul anului.

În concluzie, leurda este o plantă cu proprietăți nutriționale și terapeutice remarcabile, care poate aduce numeroase beneficii sănătății tale. Te încurajăm să aprofundezi cunoștințele despre această plantă minunată și să descoperi alte informații relevante, care te vor inspira să beneficiezi din plin de proprietățile leurdei și să o faci parte din viața ta.

Surse:

1. Śmiecińska, Katarzyna et al. “Effects of Garlic (Allium sativum L.) and Ramsons (Allium ursinum L.) on Lipid Oxidation and the Microbiological Quality, Physicochemical Properties and Sensory Attributes of Rabbit Meat Burgers.” Animals: an open access journal from MDPI vol. 12,15 1905. 26 Jul. 2022, Accesat pe 8 mai 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9367434/

2. Sobolewska, Danuta et al. “Allium ursinum: botanical, phytochemical and pharmacological overview.” Phytochemistry reviews: proceedings of the Phytochemical Society of Europe vol. 14,1 (2015): 81-97. Accesat pe 8 mai 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4352197/

3. Scheffler, Laura et al. “Identification and Quantification of Volatile Ramson-Derived Metabolites in Humans.” Frontiers in chemistry vol. 6 410. 11 Sep. 2018, Accesat pe 8 mai 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6141758/

4. Stanisavljević, Nemanja et al. “Antioxidant and Antiproliferative Activity of Allium ursinum and Their Associated Microbiota During Simulated in vitro Digestion in the Presence of Food Matrix.” Frontiers in microbiology vol. 11 601616. 1 Dec. 2020, Accesat pe 8 mai 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7736176/

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.