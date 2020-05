Avertisment OMS si UNICEF: Statele nu reusesc sa stopeze marketingul daunator al inlocuitorilor laptelui matern

Un nou raport realizat de OMS, UNICEF si Reteaua internationala de actiune pentru alimentatia bebelusilor (IBFAN) releva faptul ca, in ciuda eforturilor depuse pentru a stopa practicile daunatoare de promovare a inlocuitorilor laptelui matern, tarile nu reusesc inca sa tina parintii la distanta de informatiile eronate.Pandemia de COVID-19 scoate la iveala nevoia de a avea o legislatie mai ferma care sa protejeze familiile atunci cand vine vorba de promisiuni false privind siguranta inlocuitorilor laptelui matern sau practici agresive de promovare.Laptele matern salveaza viata copiilor deoarece contine anticorpi ce stimuleaza imunitatea bebelusilor si ii apara de numeroase boli ale copilariei.OMS si UNICEF incurajeaza femeile sa continue sa alapteze pe durata pandemiei de COVID-19, chiar daca sunt diagnosticate sau suspecte de COVID-19.In timp ce cercetatorii continua sa testeze laptele matern al mamelor diagnosticate sau suspecte de COVID-19, datele actuale indica faptul ca este putin probabil ca virusul COVID-19 sa se transmita prin alaptare sau prin administrarea cu biberonul a laptelui matern provenind de la o mama diagnosticata sau suspecta de COVID-19.Beneficiile alaptarii sunt mult mai numeroase decat potentialele riscuri pentru sanatate asociate acestui virus. Hranirea bebelusului cu lapte praf nu este mai sigura.Dintre cele 194 de tari analizate in cadrul raportului, 136 au stabilit anumite masuri legislative in conformitate cu Codul international de marketing al inlocuitorilor laptelui matern si rezolutiile adoptate ulterior de Adunarea Mondiala a Sanatatii (Codul).Codul se bucura de o atentie sporita, 44 de tari consolidandu-si in ultimii doi ani reglementarile privind marketingul.Cu toate acestea, restrictiile legislative din majoritatea tarilor nu acopera pe deplin marketingul realizat in unitatile medicale. Doar 79 de tari interzic promovarea inlocuitorilor laptelui matern in unitatile medicale si doar 51 au prevederi ce interzic distribuirea de produse gratuite sau la pret redus in cadrul sistemului de sanatate.Doar 19 tari au interzis sponsorizarea intalnirilor asociatiilor stiintifice si ale profesionistilor din domeniul medical de catre producatorii de inlocuitori ai laptelui matern, ce includ produse precum formule de inceput, formule de continuare si lapte de crestere, promovate pentru alimentatia sugarilor si copi ...citeste mai departe despre " Avertisment OMS si UNICEF: Statele nu reusesc sa stopeze marketingul daunator al inlocuitorilor laptelui matern " pe Ziare.com