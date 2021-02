Activeaza-ti imunitatea! 5 trucuri pentru cresterea imunitatii

O intreaga retea de celule, tesuturi si organe care coordoneaza mecanismele de aparare impotriva bacteriilor, virusurilor, toxinelor, precum si altor amenintari, sistemul imunitar este bazat pe activitatea a milioane de globule albe defensive, denumite si leucocite, ce-si au originea in maduva osoasa. Acestea sunt menite sa migreze in sange si in sistemul limfatic, pentru a curata corpul de toxine si de deseuri. Ele sunt intocmai ca niste aparatori ce verifica organismul de orice semne ar putea sa ii cauzeze vreo problema. Rolul lor este nu sa eradicheze problema provocata de corpii straini patrunsi in organism, ci mai degraba sa opreasca pericolul sa atinga cote alarmante. Astfel, supraveghind constant organismul de-a lungul timpului, sistemul imunitar ne va ajuta sa dezvoltam imunitate pe termen lung. In momentul in care o primejdie reapare, celulele imunitare vor lansa imediat anticorpii potriviti pentru a se ocupa de ea, inainte sa ajunga la alte celule.Fiecare dintre noi si-ar dori sa stie ce sa faca pentru a se feri de boli si pentru a-si fortifica sistemul imunitar. Mai mult decat atat, oamenii din ziua de azi sunt din ce in ce mai interesati de retete rapide si de succes pentru aproape orice aspect al vietii lor. In ce priveste imunitatea, conteaza foarte mult felul in care ne desfasuram viata zi de zi, intrucat stilul nostru de viata, obiceiurile alimentare si activitatile fizice facute isi pun amprenta asupra sistemului nostru imunitar. Iata cam care ar fi 5 sfaturi importante de care sa tinem cont pentru a fi cat mai putin vulnerabili in fata virusurilor si al microbilor.Somnul este deosebit de important pentru o imunitate puternica, iar daca reusesti sa dormi intre 7 si 9 ore pe noapte, vei putea sa treci cu brio peste orice provocare de peste zi. Este dovedit din punct de vedere stiintific faptul ca daca nu dormim atat cat trebuie, productia principalelor celule imunitare care apara organismul de invadatorii nedoriti va scade temporar. Asta pentru ca, daca nu oferim corpului ocazia ca in timpul somnului sa isi refaca procesele si sa se odihneasca, acesta va fi mult mai expus pericolelor si mult mai usor de atacat de catre virusuri sau microbi.Acesta este un puternic factor declansator, daca este vorba de un stres pe termen lung, adica o situatie conflictuala, o suparare sau o presiune care dureaza de ceva timp in viata noastra. Acest tip de stres genereaza o vulnerabilitate foarte usor exploatabila de catre virusi, scazand astfel si rezistenta la infectii. Poti raci si te poti imbolnavi mai des sau poti face forme severe de raceala sau gripa ori ranile se vindeca mai greu decat de bobicei, tratamentele in aceste cazuri fiind foarte putin eficiente.Activitatea sportiva este deosebit de importanta pentru mentinerea unei imunitati puternice. Daca reusesti sa faci sport minim 30 de minute pe zi, vei dobandi o buna sanatate a sistemului cardiovascular, dar si un nivel al stresului mult mai scazut. Pe langa faptul ca miscarea ajuta la o buna circulatie sangelui si la oxigenarea eficienta a organelor, aceasta este una dintre cele mai sigure metode prin care ne putem asigura o viata sanatoasa, alaturi de alte obiceiuri sanatoase.Incearca pe cat posibil sa mananci cat mai multe fructe si legume si sa combini alimentele astfel incat sa te bucuri din plin de calitatile lor nutrivite. Pe langa aportul necesar de vitamine, grasimi, minerale si alti nutrienti vitali, o alimentatie sanatoasa ne ajuta sa fim zi de zi energici, pozitivi si de neinvins in fata stresului care ne poate afecta sistemul imunitar.Alcoolul epuizeaza celulele imunitare, asa ca este necesar sa il consumam cu moderatie. Pe de alta parte, fumul de tigara favorizeaza proliferarea bacteriilor, acestea devenind mai puternice si punand in pericol sistemul de aparare al organismului nostru.Daca te afli in situatia in care simti ca imunitatea ta nu este foarte puternica, mai ales acum, in sezonul rece, Naturalis ViroProtect Rapid este ceea ce ai nevoie pentru a te apara impotriva virusurilor si a te tine departe de raceli si gripe. Daca totusi te afli intr-una din aceste situatii, ViroProtect Rapid ajuta la mentinerea sanatatii sistemului respirator, ameliorand simptomele de raceala sau gripa, calmand tusea si gatul iritat. Combinatia de 9 ingrediente active din compozitie (seleniu, zinc, vitaminele C si D, rutin si extracte de Lumanarica, Soc, Pelargonium sidoides, salcie-alba) intareste sistemul imunitar si ofera o stare de bine cailor respiratorii.Apeleaza la ViroProtect Rapid pentru cresterea imunitatii si pentru a te bucura de un sezon rece fara simptomele neplacute ale racelii sau gripei!