6 remedii naturiste adjuvante în cazul infecțiilor respiratorii

Infecțiile respiratorii pot afecta sinusurile, gâtul, căile respiratorii ori plămânii și se împart în două categorii: infecții ale tractului respirator superior (răceala, sinuzita, faringita, epiglotita, laringita etc.) și infecții ale tractului respirator inferior (bronșită, bronșiolită, pneumonie etc.). Pot fi cauzate atât de virusuri, cât și de bacterii, iar în multe cazuri nu este nevoie de tratament specific.[7]

Simptomele acestora pot fi însă ameliorate, fie prin administrarea de medicamente prescrise de medic, atunci când este cazul, fie cu ajutorul remediilor naturiste. Despre câteva dintre acestea din urmă vom vorbi în acest articol.

1. Ceaiurile din plante

Sănătatea tractului respirator este vitală; de aceea Dr.Max pune la dispoziție o gamă variată de produse naturiste pentru afecțiuni respiratorii. Printre acestea se numără și ceaiurile din plante.

Consumul acestora poate ameliora simptome precum gâtul iritat ori tusea, atât datorită temperaturii lichidului[9], cât și a proprietăților plantelor folosite. Ceaiurile de soc, echinacea, mentă, ghimbir și mușetel se numără printre cele alese adesea de persoanele care se confruntă cu o răceală.[6]

2. Uleiurile esențiale

O altă metodă la care poți apela pentru a ameliora simptomele infecțiilor respiratorii o reprezintă inhalațiile cu uleiuri esențiale. Se folosesc uleiurile din plante intens aromate. Câteva exemple de uleiuri esențiale pe care le-ai putea încerca data viitoare când nasul înfundat te deranjează sunt cel de anason, eucalipt, mentă, arbore de ceai sau cimbru.[3]

3. Miere cu lămâie

O combinație recomandată adesea ca posibilă soluție pentru a calma tusea este cea de miere și lămâie. Un studiu[8] din 2018 a confirmat că mierea poate utilă în astfel de situații chiar și în cazul copiilor. O poți adăuga într-o cană cu apă fierbinte ori în ceaiul preferat. Atenție! Mierea nu se administrează niciodată copiilor cu vârsta sub 1 an.[7]

4. Gargara cu apă sărată

Sunt șanse mari să fi auzit pe cineva spunându-ți să faci gargară cu apă sărată atunci când te doare gâtul. Într-adevăr, este o metodă recomandată adesea în astfel de situații[7], iar unele studii[2] par să confirme eficiența acesteia în reducerea infecțiilor respiratorii.

Dizolvă o linguriță de sare într-un pahar cu apă caldă și fă gargară cu amestecul rezultat. Atenție însă să nu-l înghiți. Repetă procedeul cât de des dorești.[1]

5. Usturoiul

Usturoiul este folosit de obicei în preparate culinare, dar se pare că ar putea fi util și în cazul infecțiilor respiratorii.[5] Îl poți consuma crud, dacă îți place gustul. Dacă nu, este disponibil și sub alte forme. Nu exagera cu consumul acestuia pentru a evita durerile de stomac.[1]

6. Cimbru

Ca și usturoiul, cimbrul poate fi utilizat nu doar în bucătărie, ci și ca posibil remediu pentru tuse, dureri în gât sau bronșită.[4] Poate fi administrat sub formă de sirop, inclusiv în combinație cu alte plante, dar îl poți folosi și pentru a prepara ceai.

Infecțiile respiratorii apar frecvent, în special în lunile reci, iar simptomele dispar, de regulă, după 1-2 săptămâni. Atunci când te confrunți cu o astfel de infecție este important să te odihnești și să consumi multe lichide. Folosește o pernă în plus în timpul somnului; te va ajuta să respiri mai ușor.

Dacă fumezi, încearcă să renunți la acest obicei nesănătos. Printre altele, poate înrăutăți simptomele unei infecții respiratorii. Evită contactul cu alte persoane atunci când ești bolnav și spală-te pe mâini cu apă caldă și săpun.

Încearcă și unul dintre remediile de mai sus. Ține însă cont că acestea nu funcționează întotdeauna și nu pot înlocui un tratament medicamentos, dacă acesta este necesar. În cazul în care simptomele persistă, cere sfatul unui medic.[7]

