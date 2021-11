5 motive pentru care sa iti pui un aparat dentar la timp

Atat adultii cat si copiii pot purta un aparat ortodontic si este important ca acesta sa fie pus la timp pentru a evita alte probleme cu dantura. Aparatele dentare sunt la moda printre tineri, insa adultii le evita cu orice pret si pe nedrept, pentru ca cele mai moderne variante din prezent pot trece cu usurinta neobservate. Sunt mai multe motive pentru a purta un aparat dentar la timp.

Un aparat ortodontic poate creste increderea in propria persoana

Sunt multi oameni care isi ascund zambetul cat mai mult pentru ca dintii ii opresc sa zambeasca si pentru ca li se pare ca au dantura foarte urata. Un aparat dentar poate aseza dintii intr-o pozitie mai dreapta si mai estetica, oferind mai multa incredere si dand posesorului lor puterea de a zambi mai mult. Astfel, cei cu dintii drepti pot sa se simta mai bine si pot avea mai mult succes in viata personala.

Aparatele dentare sunt mai putin daunatoare decat dintii strambi

Sunt foarte multe persoane care pot avea pauze mari intre dinti sau dintii foarte strambi si care considera ca aceasta nu este o problema, insa in realitate, malocluzia poate genera mai multe probleme decat ar putea avea o persoana de la aparatul dentar.

Cu aparatele dentare care pot fi ascunse in spatele dintilor sau cosmetizate astfel incat sa fie vazute greu sau cu aparatele dentare foarte moderne care nu se vad deloc, dintii pot sa fie mutati mai usor in pozitii mai bune, oferind un zambet mai drept si mult mai natural. O remediere rapida a danturii este cel mai bun raspuns pentru problema dintilor strambi.

Dintii si gingiile sunt mai sanatoase

Dintii strambi si dintii supraaglomerati pot sa ingreuneze periajul si folosirea atei dentare, ceea ce duce la probleme cu cariile si la boli gingivale. Prin tratamentul cu aparat dentar si indreptarea dintilor, periajul si folosirea atei dentare devin mai usoare si persoana in cauza va beneficia de dinti si gingii mai sanatoase.

Nu mai apar probleme cu respiratia urat mirositoare

In momentul in care dintii sunt inghesuiti si nealiniati, placa dentara este greu de indepartat si alimentele prinse in zone greu de curatat pot sa inceapa sa se descompuna si sa miroasa. Asa apare respiratia urat mirositoare. Prin indreptarea dintilor, curatarea se va face mult mai usor si placa si resturile alimentare pot sa fie usor indepartate si astfel respiratia va ramane mereu proaspata.

Costurile sunt mai mici pentru un aparat dentar decat pentru remedierea problemelor legate de dantura stramba

Pretul unui aparat dentar este mult mai mic decat costurile reparatiilor pentru a remedia problemele generate de dantura stramba. Durata tratamentului este in general de 12 pana la 18 luni. Costul aparatului dentar este mult mai mic decat al celorlalte lucrari dentare cosmetice si in plus dupa ce aparatul dentar este dat jos dintai vor ramane mereu drepti, ceea ce inseamna ca vor fi prevenite cu succes alte probleme.

