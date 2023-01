5 afectiuni ale ficatului si ce trebuie sa stii despre ele

Ficatul este un organ vital pentru organism intrucat efectueaza numeroase functii asociate cu metabolismul, energia si cu filtrarea produselor reziduale.

Afectiunile ficatului sunt acele boli care lezeaza ficatul si care modifica felul in care acesta functioneaza. Ele pot fi mostenite (cauze genetice) sau pot fi dobandite fie prin infectarea cu diferiti patogeni, fie printr-un stil de viata nesanatos.

In functie de tipul bolii si de severitatea acesteia, medicul poate recomanda medicamente pentru ficat si bila, schimbarea stilului de viata sau interventii chirurgicale [2].

Deoarece afectiunile hepatice pot avea complicatii severe sau chiar letale, afla in continuare mai multe informatii despre bolile ficatului, pentru a fi mai bine informat despre sanatatea ta!

Hepatita

Hepatita este caracterizata prin inflamarea ficatului, problema care poate duce la leziuni hepatice si la functionarea necorespunzatoare a organului. Atunci cand inflamatia este produsa de catre un virus, afectiunea se numeste hepatita virala.

Doua dintre cele mai cunoscute hepatite virale includ:

hepatita B - infectie care poate fi acuta sau cronica si care se poate raspandi prin contactul cu sange sau lichid seminal;

hepatita C - care se raspandeste cel mai des prin contactul cu sangele infectat si care in stadii mai avansate poate duce la lezarea permanenta a ficatului. Asemanator hepatitei B, hepatita C poate fi si ea cronica sau acuta [2].

Boala ficatului gras

Boala ficatului gras este o afectiune hepatica foarte comuna, care apare in urma acumularii unei cantitati excesive de grasime pe ficat.

Chiar daca in unele cazuri aceasta problema nu prezinta simptome severe, acumularea de grasime poate cauza leziuni la nivelul ficatului, care duce la inflamarea acestuia si la formarea tesuturilor cicatriciale.

Aceasta afectiune poate fi de doua tipuri si anume:

boala ficatului gras alcoolic - problema care apare in urma consumului excesiv de alcool;

boala ficatului gras nonalcoolic - atunci cand depunerea de grasime nu este asociata cu alcoolul. Chiar daca nu este stiuta cauza exacta a ficatului gras nonalcoolic, exista insa cativa factori de risc cum ar fi diabetul si obezitatea [3].

Ciroza reprezinta stadiul avansat de lezare a ficatului, atunci cand majoritatea tesuturilor sanatoase sunt inlocuite cu tesut cicatricial.

Ficatul incearca sa se regenereze dupa fiecare leziune aparuta fie din cauza hepatite, fie din cauza consumului excesiv de alcool, proces care formeaza tesut cicatricial. Intrucat tesuturile cicatriciale afecteaza functionarea corespunzatoare a ficatului, ciroza avansata poate pune viata in pericol.

Semnele si simptomele cirozei tind sa apara atunci cand ficatul este afectat semnificativ si pot include:

icter;

acumulare de lichid in abdomen;

greata si pierderea poftei de mancare;

oboseala etc.

Intrucat tesutul cicatricial nu poate fi vindecat, depistarea timpurie a cirozei permite tratarea acesteia si incetinirea lezarii hepatice [4].

Afectiuni autoimune

Acestea apar atunci cand sistemul imunitar al corpului ataca in mod eronat propriile tesuturi. Cateva dintre afectiunile hepatice care pot rezulta in urma acestor atacuri includ:

hepatita autoimuna - afectiune caracterizata prin inflamarea ficatului din cauza atacului sistemului imunitar. Lasata netratata, hepatita autoimuna poate duce la ciroza si insuficienta hepatica;

colangita biliara primitiva - problema care apare atunci cand sunt lezate caile biliare din interiorul ficatului, lucru care poate duce la acumularea de bila si la potentiala dezvoltare a cirozei si a insuficientei hepatice;

colangita sclerozanta primitiva - o afectiune inflamatorie care lezeaza gradual caile biliare, rezultand la eventuala blocare a acestora si la acumularea de bila in ficat [2].

Cancerul hepatic apare prima data la nivelul ficatului, celulele canceroase putand ulterior sa se raspandeasca si in alte regiuni din corp (metastazare).

Cel mai cunoscut tip de cancer hepatic este carcinomul hepatocelular, care tinde sa apara de cele mai multe ori sub forma de pete pe ficat.

Complicatiile aparute de la alte afectiuni hepatice netratate pot creste riscul de aparitie a cancerului de ficat [2].

Intrucat afectiunile hepatice pot fi severe sau chiar letale, discuta cat mai rapid cu un medic specialist daca prezinti simptome asociate cu aceste boli, pentru a primi diagnosticul exact si tratamentul corespunzator!

