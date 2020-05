Testul rapid Covid-19 furnizat de OK Medical. Acum la indemana oricui!

(P)

Testul are toate autorizatiile necesare pentru import si comercializare in Uniunea Europeana.Pretul lui este de doar 98 lei pentru o asteptare de circa 10 zile sau de 146 lei daca se doreste o primirea mai rapida a acestuia, intr-un termen care sa nu depaseasca 24 de ore de la validarea comenzii.Kit-ul de testare pe care il poti cumpara la liber de pe site-ul okmedical.ro este format dintr-o caseta de proba care permite pe baza principiului cromatografic sa se vizualizeze usor, cu ochiul liber, dupa trecerea a 10 - 15 minute, prezenta anticorpilor IgM si IgG in sangele tau.Acesta este principalul avantaj pentru un utilizator obisnuit: faptul ca nu se vede rezultatul la un aparat pentru analiza complex, ci direct, sub forma de liniute, ca la un test de sarcina.Rezultatele testarii sunt orientative, trebuie din start subliniat acest lucru, dar gradul lor de precizie este totusi suficient de mare pentru a merita ca sa il faci. Plus ca nici nu costa foarte mult. Limita de detectie ale anticorpilor IgM si IgG este foarte buna: sensibilitatea testului este de 94%, specificitatea este de 100% si acuratetea de 97,1%.Totusi, pentru ca eficienta testului de la Ok Medical sa fie cea dorita, in conformitate cu precizarile firmei producatoare, persoana care se autotesteaza trebuie sa respecte un set de reguli.In primul rand, trebuie mentionat ca o temperatura ambianta prea scazuta sau prea ridicata poate sa afecteze exactitatea rezultatelor, motiv pentru care acesta nu se poate face decat la temperaturi cuprinse intre 15 si 30 de grade Celsius.Cerintele produsului se refera si la faptul ca inclusiv sangele destinat testarii se poate pastra la temperaturi de 2 pana la 8 grade Celsius doar pana la trei zile si pe perioade mai lungi la minus 20 de grade Celsius, dar sa nu faca o inghetare/dezghetare repetitiva.Oricum, recomandarea este ca picatura de sange utilizata pentru depistarea anticorpilor sa fie extrasa proaspat, pentru a avea un rezultat cat mai exact cu putinta.Exista multa pareri pe net in legatura cu popularele teste rapide pentru coronavirus chinezesti, precum si ale altor firme de profil. Unele realiste, altele de-a dreptul fanteziste.Utilitatea testelor rapide pentru Sars-Cov-2 este inca contestata de multi. Totusi, exista teste serologice si pentru gripa, care functioneaza pe acelasi principiu, al evidentierii anticorpilor, deci temerile sunt nejustificate. Mai ales ca nimeni nu a declarat vreodata ca ele ar fi 100% exacte (in definitiv erori pot aparea si la testele complexe RT-PCR!).La inceputul epidemiei de Covid-19, in sistemul medical roman aceste teste rapide ieftine erau privite cu multa circumspectie de catre lumea medicala, mai ales dupa aparitia unor informatii in presa conform carora un pacient din Suceava a fost testat negativ cu un astfel de test, dar in aceeasi zi a si decedat, pentru ca in realitate era infectat cu Covid-19.Este drept ca testul rapid nu este 100% concludent. Una dintre cauze este aceea ca de-abia dupa mai multe zile de boala simptomatica sau asimptomatica se poate observa daca o persoana are o cantitate sporita de anticorpi IgM sau/si IgG.Asadar, spre deosebire de RT-PCR, testul serologic rapid nu detecteaza virusul propriu-zis, ci calitativ doar prezenta sau absenta de anticorpi IgM si IgG in probele de sange integral sau plasma pacientilor umani. Este o depistare indirecta, dar utila, fiind oricum mai mult decat a ne baza pe semnele exterioare ale bolii, care pot sau nu sa fie prezente la o persoana infectata cu noul coronavirus.Daca testul facut acasa a fost pozitiv, trebuie obligatoriu sa te prezinti la medic, deoarece rezultatele acestuia trebuie corelate si cu alte informatii si teste mai complexe, pentru a vedea daca intr-adevar este vorba de Covid-19 sau a fost doar un rezultat fals pozitiv.Fanii acestor testari la domiciliu le considera un prim pas pentru linistea lor sufleteasca. Pentru ca pretul lui la OK Medical este unul accesibil, ar fi pacat sa nu il faci si tu daca ai suspiciuni ca esti infectat cu Sars-Cov-2!