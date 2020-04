De ce este important sa ai carbohidrati in dieta

Acestia au un rol important in furnizarea energiei necesare pentru desfasurarea activitatilor de zi cu zi si pentru optimizarea antrenamentelor fizice. Este esential, insa, sa incluzi in dieta ta carbohidratii sanatosi. Afla in continuare care sunt acestia si ce beneficii ofera organismului.Carbohidratii sunt clasificati ca fiind simpli sau complecsi, in functie de impactul pe care il au asupra glicemiei, dar si in functie de compozitia lor. Pe de-o parte, carbohidratii complecsi, cunoscuti ca glucide cu eliberare lenta sunt si cei pe care trebuie sa ii incluzi in dieta ta.Pentru ca se absorb lent, acestia furnizeaza corpului energia de care are nevoie pe intreg parcursul zilei. De asemenea, carbohidratii complecsi mentin echilibrul glicemic si ofera o senzatie de satietate indelungata.Cele mai importante surse din care ii poti consuma sunt leguminoasele si cerealele integrale.Carbohidratii simpli sunt absorbiti rapid de catre organism si se depun foarte usor sub forma unor depozite de grasime, stimuland totodata senzatia de foame.Zaharul rafinat, faina alba, precum si gemurile, produsele de patiserie sau cofetarie, bauturile carbogazoase sunt alimente care contin carbohidrati simpli si care trebuie evitate, recomanda specialistii.Carbohidratii sanatosi au o multime de beneficii pentru organismul nostru, pe langa faptul ca ne furnizeaza energie. Descopera cateva dintre motivele pentru care ar trebui sa consumi regulat carbohidrati:● Stimuleaza productia de serotonina, care confera o senzatie generala imbunatatita prin diminuarea tristetii, a nemultumirii si a stresului.● Ajuta la mentinerea greutatii corporale dorite.● Favorizeaza eliminarea depozitelor de grasime.● Reduc riscul de diabet de tip 2, mentinand echilibrul nivelului de zahar din sange.Iata cateva sfaturi utile pentru a beneficia de aportul benefic al carbohidratilor sanatosi in dieta zilnica:1. La micul dejun, alege cerealele integrale. Foarte saatoase sunt cele care contin cel putin 4 grame de fibre la o portie si sub 8 grame de zahar.2. Alege paine integrala in locul celei din faina alba.3. Consuma fructe proaspete in loc de sucuri. Stiai ca o portocala are de doua ori mai multe fibre decat un fresh?4. Manaca regulat fasole. Aceasta este o sursa excelenta de carbohidrati cu absorbtie lenta. In plus, aceasta contine foarte multe proteine.5. Consuma regulat orez brun sau quinoa, ca preparate de sine statatoare sau in salate. Poti comanda de la Noodles Pack delicii pe baza de orez, oricand iti doresti o masa sanatoasa.6. Inlocuieste zaharul cu inlocuitori hipocalorici, cum ar fi siropul de agave, de orez brun sau de artar, mierea sau pasta de curmale.7. Citeste eticheta nutritionala a produselor.8. Mananca zilnic cel putin 5 portii de cereale, legume, leguminoase si fructe.Carbohidratii complecsi fac parte dintr-o alimentatie echilibrata. Alege cu atentie produsele pe care le consumi si alege-le pe acelea care contin carbohidrati buni.