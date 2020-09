7 obiceiuri alimentare sanatoase pentru tine si copilul tau

Obiceiurile alimentare sanatoase se invata din frageda copilarie. In general, un copil care vede la parintii sai tipare corecte de alimentatie va fi mai putin tentat sa manance alimente nesanatoase. De aceea, este foarte important sa respecti si tu cateva obiceiuri alimentare corecte.Carbohidratii sunt principalul combustibil pe care organismul il transforma in energie. De aceea, aproximativ o treime din masa ta ar trebui s aconsiste in alimente bogate in carbohidrati: cartofi, orez, produse de panificatie, paste fainoase sau cereale. Totusi, pentru a trai mai sanatos, este bine sa alegi carbohidrati cu un continut mai mare de fibre. De exemplu, cerealele integrale, orezul brun sau cartofii cu coaja. Continutul mai bogat de fibre te ajuta sa simti senzatia de satietate pentru mai mult timp, astfel vei fi mai putin tentat sa mananci in plus. Atentie la grasimile pe care le folosesti atunci cand gatesti aceste alimente. Perceptia ca carbohidratii ingrasa vine mai ales din modul de preparare a alimentelor bogate in carbohidrati: cartofi prajiti, paste cu sosuri din smantana, paine cu unt etc.Recomandarea generala este sa consumi cel putin 5 portii de fructe si legume (aproximativ 80 g) pe zi. Poate fi vorba despre fructe si legume proaspete, congelate, uscate sau la conserva. Important este sa le consumi pentru a obtine cat mai multi nutrienti si vitamine. Sucurile din fructe sau legume, precum si smoothie-urile se contorizeaza ca fiind o portie. Atentie, limiteaza consumul de sucuri si smoothie-uri la un pahar pe zi, din cauza continutului mare de zahar.Super alimentele sunt, asa cum le spune numele, produse cu o concentratie mare de vitamine si nutrienti si proprietati benefice pentru organism. Printre superalimentele pe care ar trebui sa le incluzi in mod regulat in dieta se numara spirulina, semintele de chia sau quinoa. Nu-ti face griji in privinta procurarii lor. Acum, gasesti super alimente pe obio.ro si in magazinele naturiste si daca nu stii cum sa le folosesti, te poti inspira din retetele variate de pe internet.Pestele este o sursa excelenta de proteine, vitamine si minerale. Sunt recomandate doua portii de peste pe saptamana, iar una dintre ele ar trebui sa fie dintr-un peste gras (somon, pastrav, macrou, sardine). Pestele gras este bogat in acizi grasi esentiali omega 3 si previne multe afectiuni, printre care bolile de inima.Cei mai mari inamici al siluetei si ai sanatatii sunt alimentele de tip fast-food. Acestea contin cantitati insemnate de grasimi saturate si de zahar. Grasimile saturate in exces cresc nivelul de colesterol din sange. Este bine sa renunti la unt, carnati, smantana sau maioneza, daca vrei sa reduci grasimile saturate din alimentatie. In acelasi timp, nu uita de zaharul adaugat in alimente. Excesul de zahar duce la probleme dentare, obezitate si diabet. Alcoolul, produsele de patiserie, cerealele pentru micul dejun sunt produse care contin cantitati mari de zahar si pe care ar trebui sa le eviti.Prea multa sare poate creste tensiunea arteriala, un factor important de risc pentru bolile de inima. Chiar daca nu obisnuiesti sa adaugi sare in mancare, s-ar putea ca aportul de sare in organism sa fie prea mare. Acest lucru se intampla pentru ca foarte multe dintre alimentele pe care le consumam zilnic au "sare ascunsa". Citeste intotdeauna eticheta alimentelor pe care le consumi. Mai mult de 1,5 g de sare la fiecare 100 de grame de produs inseamna un continut ridicat de sare.Daca ajungi sa simti senzatia de sete inseamna ca organismul tau este deja deshidratat. Bea intre sase si opt pahare de apa zilnic. Nu alege bauturi carbogazoase pentru a-ti potoli setea. Daca faci exercitii fizice sau lucrezi intr-un mediu cu temperaturi ridicate, este nevoie sa bei mai multa apa.In concluzie, obiceiurile alimentare sanatoase se invata de mic. Daca respecti aceste cateva sfaturi, vei avea o dieta echilibrata si vei fi un model demn de urmat pentru copiii tai.